Premio Nobel de Química 2023: O descubrimento e a síntese dos puntos cuánticos

O Premio Nobel de Química 2023 foi concedido a tres científicos polo seu traballo innovador sobre o descubrimento e a síntese de puntos cuánticos. As propiedades destas nanopartículas, que emiten luz a diferentes lonxitudes de onda dependendo do seu tamaño, foron desveladas polo físico-químico Louis Brus. Nunha conversación recente co podcast The Conversation Weekly, Brus discutiu o seu descubrimento accidental e o impacto posterior dos puntos cuánticos.

Traballando nos laboratorios Bell na década de 1980, Brus tropezou con puntos cuánticos mentres estudaba solucións de partículas semicondutoras chamadas coloides. Ao dirixir os láseres a estes coloides, notou que as cores emitidas non eran consistentes. Isto levouno a explorar os cambios únicos no espectro e as propiedades das propias partículas cando eran de tamaño moi pequeno.

Os puntos cuánticos son nanocristais que absorben a luz e a reemiten a diferentes lonxitudes de onda dependendo do seu tamaño. Aínda que son máis pequenas que a lonxitude de onda da luz visible e non se poden ver baixo un microscopio óptico, pódense observar mediante microscopios especializados como os microscopios electrónicos. Para demostralos, pódense usar frascos de vidro de cores brillantes con solucións que conteñan puntos cuánticos de diferentes tamaños.

Curiosamente, Brus descoñecía as observacións anteriores de puntos cuánticos feitas polo científico ruso Alexei Ekimov. Debido á Guerra Fría, a investigación de Ekimov publicouse exclusivamente en ruso e non puido viaxar a Occidente para discutir os seus descubrimentos. Foi só despois dun descubrimento casual dos artigos de Ekimov na literatura tecnolóxica que Brus contactou con el e finalmente coñecéronse durante a era Glasnost a finais dos anos 1980.

A produción e estabilidade dos puntos cuánticos supuxeron desafíos inicialmente, pero Moungi Bawendi, outro premio Nobel, abordou este problema na década de 1990. Desde entón, os puntos cuánticos atoparon aplicación en varios campos, especialmente na imaxe biolóxica. Os bioquímicos utilizáronos para mapear células e órganos uníndoos a outras moléculas. Ademais, foron fundamentais na detección de tumores e na orientación cirúrxica.

O descubrimento e a síntese de puntos cuánticos allanaron o camiño para numerosos avances en ciencia e tecnoloxía. A exploración das súas aplicacións segue desvelando novas posibilidades para estas notables nanopartículas.

Fontes: podcast The Conversation Weekly