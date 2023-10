Rusia pon a súa mira nunha nova estación espacial para 2027

By

O presidente ruso, Vladimir Putin, expuxo os plans para a construción dunha nova estación espacial que substituirá á antiga Estación Espacial Internacional (ISS) para 2027, a pesar dos recentes reveses. A decisión prodúcese cando Rusia pretende manter unha presenza humana continua no espazo e garantir a transición suave da ISS á nova plataforma orbital.

A creación dunha nova estación espacial rusa converteuse na máxima prioridade de Roscosmos, a axencia espacial do país. Putin fixo fincapé na necesidade dunha transición sen problemas, afirmando que "o obxectivo é que non haxa lagoas, que o traballo siga o ritmo do esgotamento dos recursos da ISS".

Aínda que os problemas de financiamento, os escándalos de corrupción e outros reveses asolaron a industria espacial rusa nos últimos anos, Putin segue sendo optimista sobre o futuro. Recoñeceu o accidente do módulo Luna-25 na superficie da Lúa durante a súa primeira misión en décadas, calificándoo de "experiencia negativa" pero prometendo aprender dela.

Para abordar os retos en curso, Putin instou ás autoridades a abordar o problema dos baixos salarios na industria espacial e incentivar aos especialistas estranxeiros a aportar a súa experiencia. Tamén animou a aumentar a participación das empresas privadas para impulsar a innovación e avanzar na exploración espacial.

A ISS, creada en 1988 grazas á colaboración entre Estados Unidos e Rusia, estaba programada para ser desmantelada en 2024. Non obstante, a NASA cre que a estación pode seguir operando ata 2030. O anuncio de Putin subliña o compromiso de Rusia de manter a presenza no espazo e garantir un transición suave á nova estación.

Preguntas máis frecuentes:

P: Por que Rusia planea substituír a ISS?

R: Rusia pretende substituír a ISS para manter unha presenza humana continua no espazo e garantir unha transición sen problemas.

P: Cando estará en órbita a nova estación espacial rusa?

R: Espérase que o primeiro segmento da nova estación espacial estea en órbita para 2027, segundo o presidente Putin.

P: A que retos se enfrontou a industria espacial rusa?

R: A industria espacial rusa afrontou problemas de financiamento, escándalos de corrupción e reveses recentes, como o accidente do módulo Luna-25.

P: Canto tempo seguirá operando a ISS?

R: Aínda que orixinalmente estaba programada para a súa retirada en 2024, a NASA estima que a ISS pode continuar operando ata 2030.