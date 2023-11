Nova estación orbital: o ambicioso paso de Rusia cara ao futuro da exploración espacial

By

Rusia está preparada para embarcarse nunha ambiciosa aventura no futuro da exploración espacial cos seus plans para construír unha nova estación orbital. O presidente Vladimir Putin anunciou que o primeiro segmento deste proxecto innovador poñerase en funcionamento en 2027, o que supón un gran fito para o programa espacial do país.

Esta nova estación orbital é vista como a progresión natural dos esforzos de exploración espacial de Rusia despois da Estación Espacial Internacional (ISS). Aínda que Moscova ampliou a súa participación na ISS ata 2028, Putin fixo fincapé en que a nova estación é crucial para o futuro dos voos espaciais tripulados. Pretende non só substituír a envellecida ISS, senón tamén incorporar logros científicos e tecnolóxicos avanzados, garantindo que poida afrontar con éxito os retos do futuro.

Yuri Borisov, o xefe da axencia espacial rusa, Roscosmos, apoiou plenamente a visión de Putin, destacando a importancia de manter as capacidades do país en voos espaciais tripulados. Destacou que a ISS achégase ao final da súa vida útil, o que significa que Rusia necesita comezar a traballar na nova estación orbital de inmediato. De non facelo, podería producirse unha brecha crítica nas capacidades espaciais de Rusia.

A pesar do revés do aterraxe accidental da nave Luna-25 en agosto, Putin expresou o seu compromiso de continuar co programa lunar de Rusia. Recoñeceu os contratempos técnicos que ocorreron e describiunos como valiosas leccións para futuros esforzos na exploración espacial. Borisov suxeriu que o próximo lanzamento da lúa podería incluso acelerarse ata 2026 en lugar do 2027 previamente planificado.

A construción e operación exitosa da nova estación orbital non só mellorarán a presenza de Rusia no espazo senón que tamén contribuirán aos esforzos de exploración espacial global. Coa súa avanzada infraestrutura tecnolóxica e a súa visión de futuro, Rusia está preparada para desempeñar un papel importante na configuración do futuro dos voos espaciais tripulados.

FAQ

Cal é a nova estación orbital?

A nova estación orbital é o ambicioso proxecto de Rusia para crear unha estación espacial de vangarda que substituirá á antiga Estación Espacial Internacional (ISS).

Cando estará operativo o primeiro segmento da nova estación orbital?

Segundo o presidente Putin, espérase que o primeiro segmento entre en funcionamento para 2027.

Por que é necesaria a nova estación orbital?

A nova estación orbital é necesaria porque os recursos da ISS estanse esgotando. Non só substituirá á ISS senón que tamén incorporará logros científicos e tecnolóxicos avanzados para a futura exploración espacial.

Que impacto terá a nova estación orbital no programa espacial de Rusia?

A nova estación orbital garantirá que Rusia manteña as súas capacidades en voos espaciais tripulados, evitando calquera lago no seu programa espacial.

Continuará Rusia o seu programa lunar a pesar dos últimos reveses?

Si, o presidente Putin reafirmou o compromiso de Rusia co seu programa lunar, afirmando que os erros forman parte do proceso de aprendizaxe na exploración espacial.