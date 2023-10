Un novo estudo revela o papel das serpentinas e dos filamentos na formación estelar

Un estudo recente realizado por científicos do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre arroxa luz sobre o papel das serpentinas e dos filamentos no proceso de formación das estrelas. Anteriormente, críase que as estrelas se formaban unicamente dentro das nubes moleculares. Non obstante, este estudo mostra que as serpentinas e filamentos que se estenden desde o interior da nube molecular tamén xogan un papel crucial na subministración de gas fresco para alimentar as protoestrelas en crecemento.

O proceso estándar do nacemento das estrelas comeza con nubes moleculares densas, onde o material comeza a acumularse preferentemente nunha zona. A medida que a nube se contrae debido á autogravidade, atrae máis material ata que as temperaturas e as presións se fan o suficientemente altas como para que se forme unha protoestrela. Finalmente, comeza a fusión nuclear e nace unha estrela. Todo este proceso leva millóns de anos e implica varios factores como campos magnéticos.

O estudo centrouse nunha estrela da rexión de Barnard 5, utilizando telescopios e o Atacama Large Millimeter Array (ALMA) para examinar os filamentos e as serpentinas. O equipo descubriu que estas estruturas son condutos para o gas fresco da nebulosa máis grande ata o disco protoestelar que rodea a estrela en desenvolvemento. Os descubrimentos suxiren que o proceso de formación de estrelas é multifacético, e que as serpentinas xogan un papel crucial na conexión dos novos obxectos estelares coa nube parental.

Ademais, o estudo destaca as implicacións para a formación do planeta. Os planetas fórmanse a partir do material do disco protoestelar e estarán influenciados pola composición química do gas entrante. As serpentinas e filamentos traen material prístino que non se viu afectado polas temperaturas e presións dentro da gardería de estrelas. Polo tanto, as composicións dos planetas recentemente nados en rexións como Barnard 5 levarán as pegadas dixitais químicas dos materiais entrantes.

Esta investigación proporciona información valiosa sobre as complexidades da formación estelar e enfatiza a interconexión de varias escalas no proceso. Comprender o papel das serpentinas e dos filamentos na formación estelar e na formación de planetas é esencial para desvelar os misterios do noso universo.

Fonte: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal