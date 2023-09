Os primeiros humanos construían estruturas a partir de madeira hai máis de 476,000 anos, revela un estudo

Os arqueólogos da Universidade de Liverpool e da Universidade de Aberystwyth descubriron evidencias que mostran que os humanos estaban construíndo estruturas a partir de madeira moito antes do que se cría. Os investigadores descubriron madeira ben conservada nun xacemento de Kalambo Falls, Zambia, que se estima que ten polo menos 476,000 anos de antigüidade e que é anterior á evolución do homo sapiens.

O achado é significativo porque ofrece as primeiras evidencias de que os humanos elaboraron intencionadamente rexistros para encaixar. As marcas de corte de ferramentas de pedra na madeira suxiren que os primeiros humanos formaron e uniron dous troncos grandes, potencialmente como a base dunha plataforma ou parte dunha vivenda. Isto desafía a idea anterior de que os humanos da Idade de Pedra eran unicamente nómades.

Usando técnicas de datación por luminiscencia, os expertos da Universidade de Aberystwyth determinaron a idade dos achados examinando a última vez que os minerais da area circundante foron expostos á luz solar. Isto permite aos investigadores reunir unha comprensión máis ampla da evolución humana e de como se desenvolveu a tecnoloxía durante a Idade de Pedra.

Os investigadores implicados no proxecto Deep Roots Of Humanity, que explora o desenvolvemento da tecnoloxía humana na Idade de Pedra, financiado polo Arts and Humanities Research Council do Reino Unido. O proxecto colaborou coa Comisión Nacional de Conservación do Patrimonio de Zambia, o Museo Livingstone, o Museo Moto Moto e o Museo Nacional de Lusaka.

O profesor Larry Barham, da Universidade de Liverpool, sinalou que este descubrimento desafía as suposicións anteriores sobre os nosos primeiros antepasados. Afirmou: “Transformaron o seu entorno para facilitar a vida, aínda que só fose facendo unha plataforma na que sentarse á beira do río para facer as súas tarefas diarias. Esta xente parécese máis a nós do que pensabamos".

Espérase que a escavación en Kalambo Falls, un sitio excepcional e un activo patrimonial significativo para Zambia, produza máis descubrimentos interesantes mentres o proxecto continúa co seu traballo.