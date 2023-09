Atopada a primeira evidencia de estruturas de madeira elaboradas polos primeiros humanos en Zambia

Científicos da Universidade de Liverpool e da Universidade de Aberystwyth fixeron un descubrimento notable en Kalambo Falls en Zambia. Segundo o seu estudo publicado na revista Nature, os investigadores descubriron madeira ben conservada que se cre que ten polo menos 476,000 anos de antigüidade, anterior á evolución do Homo sapiens. A madeira presenta marcas de corte de ferramentas de pedra, que indican que os primeiros humanos formaron e uniron deliberadamente dous troncos grandes para construír unha estrutura, potencialmente unha plataforma ou parte dunha vivenda.

Este achado das cataratas de Kalambo representa a evidencia máis antiga no mundo de que os humanos elaboran intencionadamente troncos para encaixar. Estas intrincadas técnicas de traballo da madeira desafían a crenza predominante de que os humanos da Idade de Pedra eran estritamente nómades. O profesor Larry Barham da Universidade de Liverpool comentou que este descubrimento cambiou a nosa comprensión dos nosos primeiros antepasados. Subliñou que estes individuos non eran simplemente seres primitivos, senón que utilizaron a súa intelixencia, imaxinación e habilidades para crear algo innovador e sen precedentes.

A idade destes artefactos de madeira determinouse mediante técnicas de datación por luminiscencia, que avalían a última vez que os minerais da area circundante foron expostos á luz solar. A datación por luminiscencia permite aos investigadores datar achados de períodos de tempo moito anteriores e reunir unha imaxe máis clara da evolución humana. O xacemento das cataratas de Kalambo foi escavado na década de 1960, pero a idade da madeira permanecera incerta ata agora.

A investigación, que forma parte do proxecto Deep Roots Of Humanity, arroxa luz sobre o desenvolvemento da tecnoloxía humana durante a Idade de Pedra. O proxecto, financiado polo Consello de Investigación de Artes e Humanidades do Reino Unido, implicou colaboracións coa Comisión Nacional de Conservación do Patrimonio, o Museo Livingstone, o Museo Moto Moto e o Museo Nacional de Lusaka en Zambia. O profesor Barham expresou entusiasmo polos futuros descubrimentos no lugar das cataratas de Kalambo, destacando a súa importancia como un patrimonio extraordinario para Zambia.

Esta investigación innovadora pon en evidencia a notable creatividade e enxeño dos nosos antigos antepasados ​​humanos, revelando que eran moito máis sofisticados do que se cría anteriormente.

