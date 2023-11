Novos coñecementos sobre a mellora do tratamento de augas residuais a través de fotocatalizadores orgánicos supramoleculares

Os contaminantes orgánicos refractarios presentes nas augas residuais industriais e domésticas representan unha ameaza importante para o medio ambiente e a saúde humana. Conseguir a eliminación completa destes contaminantes é fundamental para mellorar a calidade da auga e promover o progreso sostible. Os procesos de oxidación avanzados (AOP), especialmente os AOP heteroxéneos, xurdiron como solucións prometedoras para os sistemas descentralizados de tratamento de augas residuais. Non obstante, os AOP tradicionais a miúdo requiren un aporte de enerxía excesivo, polo que son necesarias alternativas máis rendibles.

A fotocatálise heteroxénea, que utiliza semicondutores orgánicos como o g-C3N4, gañou a atención como unha estratexia AOP sostible debido á súa facilidade de separación e utilización da luz solar. Aínda que os fotocatalizadores inorgánicos moi utilizados presentan unha estabilidade robusta, o seu rango limitado de absorción da luz solar e a súa baixa capacidade de adsorción de contaminantes orgánicos dificultan a eficiencia xeral. Pola contra, os semicondutores orgánicos ofrecen unha utilización de espectro estendido e excelentes capacidades de adsorción. Non obstante, a xeración de excitóns de Frenkel de alta enerxía de unión dificulta a separación eficiente de electróns e buratos fotoxerados.

Para superar estes desafíos, un equipo de investigación dirixido polo profesor Yongfa Zhu da Universidade de Tsinghua logrou avances significativos na fotocatálise orgánica para a degradación de contaminantes. Desenvolveron sistemas fotocatalíticos orgánicos supramoleculares e poliméricos que melloran a eficiencia da utilización da luz ampliando o alcance de absorción á rexión do infravermello próximo. Ademais, descubriron o papel dos dipolos e da orde cristalina na modulación do campo eléctrico incorporado, permitindo unha migración eficiente de carga e mellorando significativamente as taxas de degradación dos contaminantes.

Ademais, o equipo introduciu un novo enfoque para a mineralización de alto fluxo de contaminantes orgánicos, que combina a xeración de H2O2 in situ e a reacción de Fenton baixo luz visible. Este sistema sinérxico consegue unha mineralización de alto fluxo sen necesidade de oxidantes adicionais, elevando a taxa de mineralización contaminante do 30% a máis do 90%.

Estes achados, publicados no Chinese Journal of Catalysis, non só contribúen á implementación práctica do tratamento fotocatalítico da auga senón que tamén serven como unha valiosa referencia para os investigadores neste campo. Con máis optimización e ampliación, os fotocatalizadores supramoleculares orgánicos teñen un gran potencial para revolucionar o tratamento de augas residuais e abordar as limitacións dos métodos tradicionais.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Cales son os retos no tratamento de augas residuais?

O tratamento de augas residuais enfróntase a retos relacionados coa eliminación eficiente de contaminantes orgánicos refractarios, a capacidade de tratamento limitada e a necesidade de solucións rendibles.

2. Que é a fotocatálise no tratamento de augas residuais?

A fotocatálise consiste en utilizar un catalizador para acelerar unha reacción química utilizando a luz como fonte de enerxía. No tratamento de augas residuais pódese utilizar a fotocatálise para degradar e mineralizar contaminantes orgánicos.

3. Que son os fotocatalizadores orgánicos supramoleculares e poliméricos?

Os fotocatalizadores orgánicos supramoleculares e poliméricos son un tipo de semicondutor orgánico que pode utilizar eficazmente a luz solar para a degradación dos contaminantes. Estes fotocatalizadores ofrecen unha utilización de espectro estendido e unha alta capacidade de adsorción.

4. Como melloran os fotocatalizadores orgánicos supramoleculares o tratamento das augas residuais?

Os fotocatalizadores orgánicos supramoleculares melloran o tratamento de augas residuais aumentando a eficiencia de utilización da luz, mellorando a migración de carga e logrando unha mineralización de alto fluxo de contaminantes orgánicos baixo luz visible.

5. Cal é a importancia da investigación realizada polo equipo do profesor Yongfa Zhu?

O equipo do profesor Yongfa Zhu fixo avances significativos para abordar as limitacións dos métodos tradicionais de tratamento de augas residuais. Os seus descubrimentos contribúen á implementación práctica do tratamento fotocatalítico de auga e proporcionan información valiosa para os investigadores neste campo.