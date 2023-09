Probando raros fluxos de plasma quente na atmosfera superior

Preto dos polos da Terra, as auroras son un espectáculo común, mostrando coloridos espectáculos de luz na parte superior da atmosfera causados ​​pola interacción entre o vento solar e a magnetosfera do planeta. Porén, máis preto do ecuador, pódese producir un fenómeno atmosférico diferente: as derivas iónicas subaurorais (SAID).

Os eventos SAID implican o fluxo rápido e oeste de plasma quente a través da ionosfera. Estes eventos asociáronse con estruturas visibles no ceo, como arcos de vermello auroral estable (SAR) e forte mellora da velocidade de emisión térmica (STEVE). Normalmente, os eventos SAID ocorren entre o solpor e a media noite, pero houbo casos de fluxos SAID detectados despois da medianoite.

Nun estudo recente publicado no Journal of Geophysical Research: Space Physics, os investigadores centráronse en 15 eventos SAID posteriores á medianoite detectados preto de América do Sur en 2013. Ao analizar datos de varias fontes, incluíndo programas de satélites e medidas de actividade auroral, investigaron as características e formación destes eventos raros.

Os investigadores descubriron que os eventos SAID posteriores á medianoite, similares aos eventos previos á noite, son o resultado da complexa interacción entre as condicións ionosféricas e a dinámica xeomagnética. A interacción inclúe a formación de campos eléctricos e interaccións onda-partícula, que actúan como fontes de calor localizadas.

Estes achados melloran a comprensión da dinámica do plasma da atmosfera superior e do seu potencial para perturbar os sinais de radar para o seguimento por satélite e outras aplicacións críticas. Investigacións posteriores nesta área poderían proporcionar información valiosa sobre como os eventos SAID e os seus fenómenos asociados poden afectar a atmosfera terrestre.

