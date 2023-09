Os peixes prehistóricos proporcionan información sobre a evolución do cranio

Un novo estudo publicado en Nature revelou que un peixe fósil de 455 millóns de anos, Eriptychius americanus, proporcionou información importante sobre a evolución dos cráneos de vertebrados. Investigadores da Universidade de Birmingham, do Centro de Biodiversidade Naturalis e do Museo de Historia Natural utilizaron a tomografía computarizada para recrear unha representación detallada en 3D do cráneo do peixe. Esta é a primeira vez que se fai unha reconstrución tan ampla deste exemplar, que foi recollido na década de 1940 e que se atopa no Museo Field de Historia Natural.

O estudo descubriu que Eriptychius tiña unha estrutura de cranio única a diferenza da de calquera vertebrado visto anteriormente. En lugar de ter un óso sólido ou unha estrutura de cartilaxe que envolve o cerebro, este peixe tiña cartilaxes separadas e independentes que protexían o seu cerebro. Este descubrimento suxire que a evolución das estruturas para separar o cerebro doutras partes da cabeza puido orixinarse con Eriptiquio.

O doutor Ivan Sansom, o autor principal do estudo, explicou a importancia destes descubrimentos: "Estes son resultados tremendamente emocionantes que poden revelar a historia evolutiva temperá de como os vertebrados primitivos protexían os seus cerebros". Tamén destacou a importancia de estudar as coleccións dos museos e de aplicar novas técnicas para descubrir novos coñecementos sobre organismos antigos.

O doutor Richard Dearden, o autor principal do estudo, subliñou como as técnicas de imaxe modernas permitiron aos investigadores descubrir a preservación única da cabeza do peixe, enchendo unha gran brecha na nosa comprensión da evolución do cranio. Este coñecemento ten implicacións para comprender a evolución do cranio en todos os vertebrados, incluídos os humanos.

Este estudo mostra o valor do uso de técnicas de imaxe avanzadas para analizar fósiles e obter unha comprensión máis profunda das especies extinguidas. Tamén destaca a importancia das coleccións dos museos para proporcionar exemplares valiosos para a investigación científica.

