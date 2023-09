Os antigos peixes fósiles ofrecen unha nova visión da evolución dos cranios de vertebrados

Un peixe fósil de 455 millóns de anos proporcionou aos investigadores unha nova perspectiva sobre como evolucionaron os vertebrados para protexer os seus cerebros, segundo un estudo publicado en Nature. O exemplar en cuestión é Eriptychius americanus, un antigo peixe sen mandíbulas descuberto en Colorado, Estados Unidos. Os investigadores, da Universidade de Birmingham, do Centro de Biodiversidade Naturalis de Leiden, Holanda, e do Museo de Historia Natural, utilizaron a tomografía computarizada para crear unha representación detallada en 3D do cráneo do peixe.

Este estudo é o primeiro en recrear exhaustivamente o cranio de Eriptiquio, que foi recollido nos anos 1940, descrito orixinalmente nos anos 1960, e que actualmente atópase no Field Museum of Natural History de Chicago. A investigación financiada polo Leverhulme Trust revelou que Eriptychius tiña cartilaxes separadas e independentes que envolvían o cerebro, a diferenza das especies posteriores que tiñan unha gaiola de cartilaxe totalmente unida. Isto suxire que a evolución temperá das estruturas para separar o cerebro doutras partes da cabeza puido comezar con Eriptiquio.

O doutor Ivan Sansom, profesor titular de Paleobioloxía da Universidade de Birmingham e autor principal do estudo, expresou entusiasmo polos descubrimentos, afirmando que poden revelar a historia evolutiva temperá de como os vertebrados primitivos protexían os seus cerebros. O doutor Richard Dearden, autor principal do estudo e investigador posdoutoral do Centro de Biodiversidade Naturalis, fixo fincapé na importancia do descubrimento, afirmando que enche un gran baleiro na comprensión da evolución do cranio en todos os vertebrados, incluídos os humanos.

Este estudo destaca a importancia das coleccións dos museos e da aplicación de novas técnicas de imaxe no estudo de exemplares antigos. Usando a tomografía computarizada, os científicos puideron descubrir novas ideas sobre a evolución dos cráneos de vertebrados. Os descubrimentos proporcionan información valiosa sobre as primeiras etapas da protección cerebral nos vertebrados primitivos e contribúen á nosa comprensión da historia evolutiva desta característica anatómica crucial.

Fontes:

- Natureza

- Universidade de Birmingham

– Centro de Biodiversidade Naturalis

– Museo de Historia Natural