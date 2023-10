Como os satélites Starlink de SpaceX están afectando á radioastronomía

Os astrónomos están preocupados polo impacto dos satélites Starlink de SpaceX na radioastronomía. O Square Kilometer Array Observatory (SKAO) está preparado para converterse no radiotelescopio máis poderoso do mundo, pero o crecente número de constelacións de satélites supón unha ameaza para a súa eficacia. Starlink xa ten máis de 4,600 satélites en órbita e planea lanzar ata 42,000 máis. Estes satélites, xunto coas futuras constelacións de empresas como Amazon, están a causar contaminación lumínica e interferir coas observacións terrestres.

Os radioastrónomos que realizaron probas preliminares co Engineering Development Array 2 (EDA2) en Australia Occidental descubriron resultados preocupantes. As emisións dos satélites Starlink foron significativamente máis brillantes que os sinais astronómicos detectados polo SKAO. Identificáronse dous tipos de contaminación: sinais esperados entre os satélites e terra, e as emisións non intencionadas da electrónica dos satélites. Estas emisións interfiren coa detección de sinais do amencer cósmico, unha época crítica na historia do universo.

Aínda que SpaceX non está a violar ningún acordo internacional, a superposición entre os sinais de Starlink e os sinais astronómicos fai que estudar o amencer cósmico sexa máis difícil. Os autores do estudo subliñan a necesidade de diálogo entre empresas privadas, axencias reguladoras e a comunidade astronómica. A astronomía non debe ser marxinada polas accións de empresas privadas, e hai que tomar medidas para equilibrar as necesidades de acceso global a Internet de alta velocidade e a preservación das tradicións astronómicas.

Aínda que a radioastronomía enfrontarase a dificultades crecentes a medida que medran as constelacións de satélites, é fundamental abordar o impacto nas observacións científicas. Hai que tomar medidas agora para garantir que se escoiten as voces dos astrónomos e que o desenvolvemento das constelacións de satélites se faga con coidado e consideración para a preservación da investigación científica importante.

