Nerf Blaster Design dispara 100 dardos por segundo

Para os entusiastas de Nerf que buscan unha experiencia de explosión mellorada, un deseñador de bricolaxe coñecido como [3DprintedLife] creou con éxito un lanzador totalmente automático que vai máis aló das limitacións dos xoguetes estándar de Nerf. Este deseño innovador ten como obxectivo acadar unha notable taxa de disparo de 100 dardos por segundo mantendo un golpe e unha precisión mellorados.

Para acadar o rendemento desexado, o blaster emprega o uso de dardos de media lonxitude, que se sabe que presentan mellores características de voo cando son lanzados por lanzadores de alta potencia. Estes dardos son propulsados ​​por correas accionadas por potentes motores, semellantes á mecánica das rodas explosivas. A munición cárgase nun cargador de tambor equipado con deslizadores que empuxan eficientemente os dardos nas rodas xiratorias.

Non obstante, o proceso de acadar unha taxa de disparo de 100 dardos por segundo resultou ser un desafío importante. O deseñador atopou obstáculos como dardos triturados e cargadores que expulsaban pezas durante o proceso de construción. A través da iteración dilixente e perfeccionamento do deseño, estes problemas foron superando gradualmente. O resultado é un blaster que lanza de forma fiable os dardos do cargador, impulsándoos cara abaixo a velocidades impresionantes.

Para aqueles que estean interesados ​​en explorar as complexidades do deseño do blaster, os ficheiros están dispoñibles a través de OnShape. Ademais, compartéronse vídeos que demostran as capacidades de disparo rápido do blaster, ofrecéndolles aos espectadores a oportunidade de presenciar a impresionante sucesión de dardos que se descargan.

Anteriormente víronse máis deseños e modificacións dos blasters Nerf, que mostran a dedicación e creatividade da comunidade de entusiastas de Nerf.

