Os barrios cósmicos dos buracos negros supermasivos

Como astrónomo da Universidade de Arizona, unha das miñas principais áreas de estudo é o crecemento dos buracos negros supermasivos. Do mesmo xeito que a nosa educación nos configura como individuos, o ambiente no que reside un buraco negro supermasivo tamén pode afectar o seu crecemento.

Cada buraco negro supermasivo ten unha casa, coñecida como a súa galaxia anfitriona, e un barrio, que consiste nun grupo local doutras galaxias. Estes buracos negros supermasivos crecen consumindo gas que xa está presente na súa galaxia anfitriona, chegando a ser ás veces miles de millóns de veces máis pesados ​​que o noso Sol.

A física teórica prevé que os buracos negros deberían tardar miles de millóns de anos en converterse en quásares, que son obxectos incriblemente brillantes e poderosos alimentados por buracos negros. Non obstante, os astrónomos descubriron que moitos quásares formáronse nun período de tempo moito máis curto duns centos de millóns de anos.

Este intrigante fenómeno de crecemento do burato negro máis rápido do esperado levoume a explorar o espazo que rodea estes buracos negros. Estou interesado en determinar se os quásares máis masivos fórmanse en rexións densamente poboadas con outras numerosas galaxias, ou se poden chegar a alcanzar tamaños enormes incluso en áreas desoladas do universo.

Un aspecto que estiven estudando son os protocúmulos de galaxias. Os protocúmulos son coleccións de galaxias que aínda non colapsaron nun só obxecto. Conteñen centos de galaxias e caracterízanse por colisionar galaxias, crecer buracos negros e grandes cantidades de gas que acabarán dando lugar a novas estrelas.

Estes protocúmulos crecen a un ritmo moito máis rápido do que se cría orixinalmente, presentando outro enigma cósmico que os astrónomos deben resolver. Estamos tentando comprender a conexión entre a rápida evolución dos quásares e os protocúmulos.

Para examinar os protocúmulos, os astrónomos necesitan tanto imaxes como espectros de cada galaxia dentro do protocúmulo. As imaxes proporcionan información sobre a forma, o tamaño e a cor dunha galaxia, mentres que os espectros revelan a distancia da galaxia á Terra en función de lonxitudes de onda específicas de luz.

O próximo telescopio espacial James Webb mellorará moito a nosa capacidade para estudar protocúmulos e quásares. Este avanzado telescopio permitiranos observar galaxias e buracos negros tal e como apareceron hai miles de millóns de anos, ofrecéndonos unha ollada á súa primeira evolución.

Un instrumento particular do telescopio espacial James Webb, chamado espectrógrafo sen fenda de campo amplo, revolucionou a busca de barrios de galaxias. Pode capturar simultáneamente os espectros de todas as galaxias do seu campo de visión, o que permite aos astrónomos trazar cidades cósmicas enteiras en só unhas horas.

Varios proxectos en curso están utilizando o telescopio espacial James Webb para estudar ambientes cuásares. Estes proxectos teñen como obxectivo observar quásares e as súas galaxias veciñas desde un período de aproximadamente 800 millóns de anos despois do Big Bang. Ao analizar a luz emitida polo hidróxeno e o osíxeno, os astrónomos poden determinar as localizacións 3D das galaxias en relación aos quásares brillantes.

O equipo ASPIRE do Steward Observatory da Universidade de Arizona está a liderar un destes proxectos. Xa identificaron un protocúmulo arredor dun quásar excepcionalmente brillante e confirmárono con espectros de 12 galaxias. Outro estudo descubriu máis de cen galaxias nas proximidades do quásar máis luminoso coñecido no universo primitivo, con 24 delas preto ou dentro do barrio do quásar.

O espectrógrafo sen fendas de campo amplo do Telescopio Espacial James Webb promete proporcionarnos unha visión sen precedentes dos ambientes cuásares, permitíndonos comprender máis a fondo os barrios cósmicos nos que residen os buracos negros supermasivos.

Definicións:

– Buraco negro supermasivo: un burato negro cunha masa de millóns ou miles de millóns de veces a do Sol.

– Quasar: un obxecto moi brillante e poderoso, alimentado por un buraco negro supermasivo no seu centro.

– Galaxia anfitriona: a galaxia que contén un buraco negro supermasivo.

– Protocúmulo: unha colección de galaxias antes de colapsar nun só obxecto.

– Espectros: a distribución das lonxitudes de onda emitidas ou absorbidas por un obxecto, proporcionando información esencial sobre as propiedades e a distancia do obxecto.

– Telescopio espacial James Webb: un próximo telescopio espacial que será lanzado pola NASA, deseñado para estudar as primeiras galaxias e estrelas do universo.

