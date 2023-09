Suavizado de obxectos impresos en 3D con polvo de bebé e resina

By

As liñas de capa nun obxecto impreso en 3D poden ser un sinal revelador do seu proceso de fabricación. Non obstante, hai varios métodos que podes empregar para conseguir unha superficie máis lisa, como lixar, alisar químicos ou usar recheos. Unha técnica innovadora combina polvo de bebé e resina para crear un acabado suave.

Nun vídeo recente de [DaveRig], demóstrase o proceso. O experimento comeza cun obxecto semiesférico que ten liñas de capa notables. Para suavizar estas liñas, [DaveRig] mestura resina e polvo para bebés, co obxectivo de conseguir unha consistencia similar ao leite ou a nata. Aplica cinco capas desta mestura sobre o obxecto, curando e lixando cun papel de lixa de grano 120 entre cada capa.

Unha vez que se completa o proceso de suavización, tómanse os pasos estándar de post-procesamento. [DaveRig] lixa o obxecto con alcohol, realiza un lixado adicional e continúa co lixado húmido. Finalmente, úsase un aerógrafo para aplicar unha capa transparente. O resultado final é unha superficie notablemente lisa, comparable á dunha bola de bolos típica.

Cabe sinalar que esta técnica pode non ser adecuada para todo tipo de obxectos impresos en 3D. Hai que ter en conta factores como o material utilizado e o resultado desexado.

Probaches este método ou outras técnicas de post-procesamento? ¡Avísanos nos comentarios!

