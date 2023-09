Detectando satélites Starlink no ceo nocturno

By

Se miras cara ao ceo nocturno nunha noite despexada, podes ter a oportunidade de ver os satélites Starlink. Starlink é unha rede de satélite operada por SpaceX que ten como obxectivo levar internet de baixo custo a zonas remotas e rurais de todo o mundo.

Ao contrario da crenza popular, as luces que vemos destes satélites non veñen realmente dos propios satélites. Pola contra, o que vemos son os satélites que reflicten a luz solar, o que os fai parecer brillantes e visibles a simple vista.

Se estás interesado en ver estes satélites, o martes á noite pode ser a túa oportunidade. Segundo o sitio web de Starlink, existe a posibilidade dun paso brillante de Starlink-105 ao redor das 8:45 do martes. Non obstante, é importante ter en conta que varios factores como as condicións meteorolóxicas e o posicionamento dos satélites poden afectar a visibilidade destes pasos.

Se queres aumentar as túas posibilidades de detectar os satélites, recoméndase buscar un lugar lonxe de luces brillantes, como farolas ou edificios, e dirixir a mirada cara ao ceo noroeste.

Aínda que observar estes satélites pode ser unha experiencia emocionante, é importante respectar o ceo nocturno e minimizar a contaminación lumínica na medida do posible. Tomar o tempo para apreciar a marabilla da innovación humana e a nosa capacidade de conectar ata os recunchos máis remotos do mundo pode ser realmente unha experiencia humillante.

