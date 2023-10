Protexer o lago Tahoe: analizando o impacto ambiental do lixo plástico

O lago Tahoe, situado entre as pintorescas montañas de Serra Nevada, é famoso polas súas augas prístinas e as súas paisaxes impresionantes. Non obstante, o aumento de turistas que visitan este popular lugar de vacacións provocou a preocupación pola crecente cantidade de lixo plástico que acaba no lago Tahoe e pon en perigo o seu delicado ecosistema. Recentemente, un equipo dirixido por Mónica Arienzo, profesora asociada de investigación, empregou técnicas avanzadas de espectroscopia para analizar a composición do polímero do lixo plástico recuperado do leito do lago.

Arienzo, coñecida polo seu traballo en xeoloxía mariña e xeofísica, dedicou a súa carreira a comprender os efectos da actividade humana no medio ambiente. Mentres estudaba inicialmente as covas das Bahamas e os núcleos de xeo na Antártida, desde entón cambiou o seu foco para investigar a presenza de microplásticos en varios ecosistemas, incluíndo picos nevados, lagos augas abaixo, ríos e mesmo billas de auga potable.

Ao utilizar a espectroscopia infravermella de transformada de Fourier de reflexión total atenuada (ATR-FT-IR), Arienzo e o seu equipo pretenderon responder preguntas importantes sobre o lixo plástico recollido do lago Tahoe por tipo e caracterización do polímero. Os seus descubrimentos revelaron que o leito do lago pode servir como "sumidoiro para o lixo", o que indica que a acumulación de residuos plásticos nesta zona supón unha ameaza tanto para o propio lago como para o seu entorno.

ATR-FT-IR demostrou ser a técnica de elección para este estudo debido á súa capacidade para proporcionar información valiosa sobre a composición dos materiais poliméricos. A través desta análise, Arienzo e o seu equipo identificaron correlacións entre as categorías de lixo e os tipos de polímeros, arroxando luz sobre as fontes e a produción destes plásticos a escala global.

Curiosamente, este estudo destaca dos esforzos de investigación anteriores na súa caracterización detallada de polímeros do lixo plástico mergullado no lago Tahoe. Os resultados recollidos desta ampla análise poñen de manifesto a urxente necesidade de abordar a contaminación plástica na zona. É fundamental desenvolver estratexias e implementar medidas para reducir os residuos plásticos e protexer a integridade ecolóxica do lago Tahoe para as xeracións futuras.

