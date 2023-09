Polaris Spaceplanes completa exitosos voos de proba para o prototipo MIRA-Light

By

A compañía aeroespacial alemá, Polaris Spaceplanes, completou recentemente unha campaña de proba de 15 voos para o seu prototipo de vehículo MIRA-Light. Durante un período de tres días entre o 22 de agosto e o 8 de setembro, os voos tiñan como obxectivo demostrar a aerodinámica e os sistemas de control de voo do miniavión espacial. O prototipo, que mide só 8.2 metros (2.5 pés) de lonxitude, utilizaba catro ventiladores eléctricos para a propulsión.

Durante 10 dos 15 voos, o MIRA-Light foi equipado cun motor aerospike simulado para avaliar o seu impacto no rendemento do vehículo. Ao longo da campaña de proba, o prototipo acumulou aproximadamente 40 minutos de voo, marcando un fito exitoso para os avións espaciais Polaris.

No futuro, os datos recollidos dos voos MIRA-Light serán utilizados para desenvolver un vehículo MIRA a maior escala. Esta próxima iteración medirá case 14 pés (4.25 metros) e estará equipada cun motor aerospike lineal real para permitir probas de sistemas de voo integrados.

Os prototipos MIRA e MIRA-Light serven como precursores do modelo de demostración definitivo dos Polaris Spaceplanes, NOVA. Despois das probas exitosas do vehículo MIRA, Polaris planea ampliar aínda máis o deseño ata unha lonxitude de 22 pés (6.7 metros) para o modelo NOVA. NOVA utilizará catro motores a reacción alimentados con queroseno, ademais do seu motor aerospike funcional, que permitirá voos completos con foguetes a velocidades supersónicas na atmosfera superior da Terra.

Asumindo que as próximas misións de demostración para MIRA van ben, Polaris Spaceplanes pretende comezar a voar o modelo NOVA en 2024. Estes prototipos forman parte dun plan máis amplo da compañía para desenvolver un vehículo de transporte hipersónico multiusos chamado AURORA. O AURORA previsto está deseñado para transportar unha carga útil de ata 22,000 libras (10,000 quilogramos) a velocidades suborbitais ou ata 2,200 libras (1,000 quilogramos) a calquera órbita inclinada.

Polaris Spaceplanes puxo o seu obxectivo en voar o vehículo AURORA nalgún momento entre 2026 e 2027, mostrando o seu compromiso co avance da tecnoloxía aeroespacial e superar os límites da exploración espacial.

Fontes:

– Voo Espacial Europeo

– Páxina web de Polaris Spaceplanes