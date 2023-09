O descubrimento das galaxias do anel polar arroxa luz sobre as estruturas galácticas

As galaxias teñen varias formas e a nosa comprensión delas foi evolucionando a medida que ampliamos as nosas observacións máis aló do espectro visual. As galaxias de anel polar (PRG) son un tipo único de galaxia caracterizada por un anel exterior de gas e estrelas que está inclinado perpendicularmente ao plano galáctico. Estes aneis, a miúdo compostos principalmente por gas hidróxeno difuso, son normalmente visibles só en lonxitudes de onda de radio.

Aínda que as galaxias de aneis polares foron descubertas por primeira vez en 1978, o proceso de formación destas estruturas galácticas segue sendo un misterio. Unha teoría suxire que os aneis son o resultado de colisións galácticas, onde o gas hidróxeno das galaxias en colisión é expulsado nun aliñamento polar. En consecuencia, críase que as galaxias de aneis polares eran raras. Non obstante, un estudo recente de galaxias realizado como parte do proxecto WALLABY indica que os PRG poden ser máis comúns do que se pensaba.

O proxecto WALLABY, que significa Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, ten como obxectivo crear un mapa de alta resolución de hidróxeno neutro no ceo do hemisferio sur. Ao mapear o gas intergaláctico e o hidróxeno que rodea as galaxias, a investigación proporciona información valiosa sobre as estruturas destes obxectos cósmicos. Na fase inicial da investigación, cartografiaron aproximadamente 600 galaxias e identificáronse dúas galaxias de aneis polares.

En base a estes achados, estímase que entre o 1% e o 3% das galaxias investigadas en WALLABY presentarán estruturas de aneis polares. Ao rematar a investigación, é posible que se descubran centos de galaxias de aneis polares, o que aumenta significativamente o noso coñecemento destas enigmáticas formacións galácticas. Ademais, a abundancia de datos recollidos a través deste proxecto ofrecerá aos astrónomos unha comprensión máis profunda de como se forman e evolucionan estas peculiares galaxias. Tamén pode proporcionar información valiosa sobre a interacción entre a materia escura e as galaxias.

En xeral, o descubrimento de galaxias de aneis polares e o proxecto WALLABY en curso ofrecen unha vía prometedora para explorar as estruturas escondidas dentro das galaxias e desvelar os misterios do universo.

Definicións:

– Galaxias de anel polar (PRG): Galaxias espirais ou elípticas cun anel exterior de gas e estrelas inclinados aproximadamente perpendicularmente ao plano galáctico.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, un proxecto destinado a crear un mapa de alta resolución de hidróxeno neutro no ceo do hemisferio sur.

