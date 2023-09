Redescubrindo a alegría do xogo para mellorar a actividade física

Só unha pequena porcentaxe da xente do mundo occidental está a facer suficiente actividade física a diario. Aínda que moitos recorren aos rastreadores de fitness, á disciplina ou aos equipos de exercicios domésticos como posibles solucións, Darryl Edwards suxire que hai unha opción mellor: redescubrir o pracer de xogar.

Darryl, o fundador do Primal Play Method, uniuse a un podcast para falar da epidemia de sedentarismo que afecta tanto a adultos como a nenos. Argumenta que depender só da tecnoloxía e da forza de vontade non resolverá o problema. Pola contra, avoga por abrazar a motivación intrínseca que vén de participar no xogo.

Durante o podcast, Darryl ofrece suxestións prácticas sobre como reintroducir o xogo nas nosas vidas. Unha idea é recompilar unha historia do xogo, que implicaría recordar e celebrar os momentos alegres do xogo do noso pasado. Tamén suxire abrazar "movementos primarios" que imitan a forma en que os animais e os nenos se moven, así como superar o medo a parecer parvo mentres o fan.

Os beneficios de incorporar máis movemento ás nosas vidas van máis aló da saúde física. Darryl explica que explorar as nosas capacidades e ambiente a través do xogo pode traernos alegría e unha sensación de realización. Incluso as actividades mundanas pódense facer máis lúdicas, facilitando a incorporación do movemento á nosa atarefada vida adulta.

Ao priorizar o xogo, os individuos poden atopar unha forma máis sostible e agradable de aumentar os seus niveis de actividade física. En lugar de confiar na motivación externa ou obrigarse a facer exercicio, poden aproveitar a alegría innata que vén do xogo. Redescubrir o pracer de xogar pode ser unha poderosa ferramenta para combater o estilo de vida sedentario que prevalece na sociedade moderna.

1. Sedentarismo: estilo de vida caracterizado por unha mínima actividade física e períodos prolongados de estar sentado ou deitado.

2. Primal Play Method: un enfoque de fitness que enfatiza os movementos naturais e o xogo para aumentar os niveis de actividade física.

