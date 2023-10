As árbores poden comunicarse e advertirse entre si do perigo, segundo o estudo

Un novo estudo publicado en Nature Communications revela como as árbores da Terra poden comunicarse e advertirse entre si do perigo. Os investigadores descubriron que as plantas feridas emiten compostos químicos que poden infiltrarse nos tecidos dunha planta saudable, provocando respostas de defensa desde dentro das súas células. Este descubrimento podería ter importantes implicacións para fortalecer as plantas contra os ataques de insectos ou a seca.

O concepto de árbores "falantes" explorou por primeira vez na década de 1980 cando os científicos observaron que as árbores producían produtos químicos para disuadir aos insectos cando eran atacados. Curiosamente, árbores sans da mesma especie situadas nas proximidades tamén presentaban as mesmas defensas químicas, mesmo sen conexións de raíces coas árbores danadas. Isto suxeriu que as árbores se comunicaban entre si a través do aire, un fenómeno coñecido como escoitas das plantas.

Durante as últimas catro décadas, observáronse máis de 30 especies de plantas que participan na comunicación célula a célula mediante a emisión de compostos orgánicos volátiles. Non obstante, ata agora, non estaba claro que compostos eran importantes e como eran detectados polas plantas.

O estudo recente arroxou luz sobre estas cuestións triturando manualmente follas e colocando eirugas en plantas de mostaza ou tomate Arabidopsis. Isto provocou a emisión de varios volátiles de follas verdes, que despois se espallaron a plantas sans. O equipo modificou xeneticamente as plantas sans para que os ións de calcio fluorescen cando se activan dentro das células individuais, permitíndolles seguir as respostas das plantas.

Os investigadores descubriron que só dous volátiles específicos de follas verdes parecían aumentar os ións de calcio nas células das plantas sans. A sinalización de calcio nas plantas xoga un papel na activación das respostas de defensa, como pechar follas ou dixerir insectos. O equipo tamén descubriu que os compostos foron absorbidos a través dos estomas, o que permite ás plantas intercambiar gases durante a fotosíntese, o que indica que penetran nos tecidos internos da planta.

Con esta nova comprensión, os científicos cren que pode ser posible inmunizar as plantas contra ameazas e estresores expoñéndoas aos compostos asociados. Isto podería reducir a necesidade de pesticidas na agricultura e facer que as plantas sexan máis resistentes ante a seca.

Necesítanse máis investigacións para comprender por que só compostos específicos activan a sinalización de calcio e para identificar os receptores das plantas que interactúan con estes compostos.

En xeral, este estudo proporciona información significativa sobre a comunicación das plantas e abre posibilidades para desenvolver estratexias para protexer as plantas do dano antes de que se produza.

