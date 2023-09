Diamantes rosas: revelando as orixes das xemas raras e valiosas

By

Investigadores australianos da Universidade de Curtin en Perth fixeron descubrimentos significativos sobre a orixe dos diamantes rosas. Descubriuse que estas xoias raras e valiosas, coñecidas pola súa cor rosada abraiante, formáronse hai máis de 1.3 millóns de anos durante a ruptura dun primeiro supercontinente. Os diamantes rosas, que en realidade son diamantes danados cunha rede cristalina distorsionada, ofrecen unha beleza única que ten un custo.

A maioría dos diamantes rosas do mundo, máis do 90 por cento, proviñan da mina Argyle, agora pechada, en Australia Occidental. De cada mil xoias, só unhas poucas eran as pedras rosas moi demandadas. O equipo de investigación dirixido polo doutor Hugo Olierook estimou que estes diamantes foron empuxados cara á superficie terrestre durante a desaparición de Nuna, un dos primeiros supercontinentes. Isto suxire que outras conxunturas continentais antigas poden albergar máis destas xoias vibrantes.

Os diamantes de Argyle formáronse profundamente baixo terra preto das raíces continentais estables. Cando as masas terrestres chocaron para formar Nuna, a presión xerada preto do bordo noroeste de Australia fixo que os diamantes antes claros cambiasen de cor. A investigación realizada polo doutor Robert Pidgeon e o seu equipo a finais da década de 1980 suxeriu que a erupción que levou os diamantes á superficie ocorreu hai aproximadamente 1.2 millóns de anos. Non obstante, a exactitude desta estimación foi cuestionada debido ás posibles alteracións provocadas por un antigo lago.

Usando tecnoloxía avanzada de raio láser, os investigadores puideron producir unha estimación máis precisa da idade das rochas de Argyle. A súa análise revelou que a erupción ocorreu hai aproximadamente 1.3 millóns de anos, aliñando co momento da ruptura de Nuna. O adelgazamento do bordo continental durante esta ruptura probablemente facilitou o movemento de magma rico en diamantes cara á superficie.

O vínculo entre o rifting continental e a formación de diamantes non é un concepto novo pero segue sendo un tema de debate. O novo estudo contribúe a comprender mellor como a ruptura do supercontinente pode desencadear erupcións ricas en diamantes. Non obstante, aínda quedan preguntas sen resposta sobre a abundancia de carbono necesario para a formación dos diamantes de Argyle.

Esta investigación representa un paso importante para desvelar o complexo proceso que levou á creación dos diamantes rosas únicos e valiosos de Argyle. Aínda son necesarios máis estudos para proporcionar unha comprensión completa deste antigo sistema. Como ocorre con moitos aspectos da natureza, as sorpresas seguramente seguirán xurdindo.

