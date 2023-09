En 1935, Albert Einstein e Erwin Schrödinger participaron nun acalorado debate sobre a natureza da realidade e o concepto de enredo. Mentres Einstein cría no principio da localidade, Schrödinger descubriu o estraño fenómeno do enredo, onde as propiedades de dúas partículas se entrelazan independentemente da súa distancia. Isto parecía violar a teoría de Einstein de que ningunha influencia pode viaxar máis rápido que a luz. Porén, os físicos entenderon desde entón que o enredo non ten influencia remota e só pode distribuír o coñecemento do resultado dunha medición.

Máis recentemente, os investigadores fixeron un descubrimento fascinante sobre o enredo. Cando as partículas se enredan, o enredo esténdese naturalmente a través dun grupo de partículas, formando unha intrincada rede de continxencias. Non obstante, se as partículas se miden con frecuencia, o enredo destrúese, evitando a formación da rede. Esta transición entre os estados web e non web indica un cambio na estrutura da información e comparouse cunha transición de fase na información.

Para observar esta transición de fase en acción, un trío de equipos realizaron metaexperimentos usando computadoras cuánticas para medir como as propias medicións afectan o fluxo de información. Confirmaron que se pode conseguir un delicado equilibrio entre enredo e medición. Este descubrimento provocou unha onda de investigación sobre as posibles aplicacións do enredo e da medición.

Unha colaboración que tropezou con esta transición de enredo comezou cunha conversación sobre unha cuestión fundamental sobre o enredo sobre o pudim de caramelo pegajoso. Os investigadores estenderon o concepto de enredo dun par de partículas a unha cadea de partículas e exploraron como a medición afecta á entropía do enredo, que cuantifica a cantidade de información non local almacenada entre as partículas.

En xeral, esta investigación arroxa unha nova luz sobre o complexo comportamento do enredo e a súa relación coa información. A comprensión deste fenómeno non só fará avanzar no noso coñecemento da mecánica cuántica senón que tamén pode levar a aplicacións revolucionarias no campo da tecnoloxía da información.

