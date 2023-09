Explorando o estraño mundo do enredo: unha transición de fase na información

By

En 1935, Albert Einstein e Erwin Schrödinger atopáronse nunha disputa sobre a natureza da realidade. Einstein cría no principio da localidade, que afirmaba que ningún evento nun lugar podía afectar instantáneamente a un lugar distante. Schrödinger, pola súa banda, descubriu o enredo, un fenómeno da mecánica cuántica onde dúas partículas se enlazan e os seus destinos se entrelazan.

Aínda que Einstein atopou o enredo inquietante e argumentou que violaba a súa noción de localidade, os físicos de hoxe en día chegaron a entendelo de forma diferente. Agora saben que o enredo non ten influencia remota nin o poder de producir un resultado específico a distancia. Pola contra, só pode distribuír o coñecemento dese resultado. Os experimentos de enredo convertéronse en rutina nos últimos anos e gañaron o Premio Nobel.

Pero hai máis no enredo que só pares de partículas. Investigacións recentes revelaron que o enredo pode estenderse a través de grupos de partículas, formando unha intrincada rede de continxencias. Esta rede pode ser interrompida por medicións frecuentes, facendo que o enredo sexa destruído e impedindo que se forme. Os físicos denominaron esta transición do estado web ao estado sen web como unha transición de fase na información.

Para comprender máis esta transición de fase, varios equipos de físicos realizaron metaexperimentos usando computadoras cuánticas. Estes experimentos tiñan como obxectivo medir como as propias medicións afectan o fluxo de información. Confirmouse o delicado equilibrio entre o enredo e a medida, o que provocou máis investigacións sobre as posibilidades de enredo e as interaccións de medición.

Unha colaboración tropezou coa transición do enredo durante unha conversa sobre un pudín de caramelo pegajoso. Os físicos Brian Skinner e Adam Nahum estaban discutindo a relación entre enredo e información. Déronse conta de que as medicións de partículas enredadas poden reducir a ignorancia sobre o estado doutras partículas. A cantidade en que unha medida reduce a ignorancia coñécese como entropía de enredo, medida en bits.

Skinner e Nahum estenderon este concepto a unha cadea de partículas, onde o enredo salta dunha partícula a outra. Descubriron que a entropía de entrelazamento pode dar unha idea de como está totalmente enredada a cadea. Ao cambiar o tempo das medicións, descubriron a transición de fase do estado web ao estado sen web.

Esta investigación destaca a complexidade e o potencial do enredo no mundo da mecánica cuántica. Demostra que o enredo pode existir máis aló dos pares de partículas e ten implicacións de gran alcance para a distribución e estrutura da información.

Definicións:

– Enredo: en mecánica cuántica, o enredo é un fenómeno no que dúas partículas se unen e os seus destinos se entrelazan.

– Localidade: o principio de localidade establece que ningún evento nun lugar pode afectar instantáneamente a un lugar afastado.

– Transición de fase: en física, unha transición de fase refírese a un cambio no estado da materia, como de líquido a sólido.

– Entropía de enredo: a entropía de entrelamento cuantifica o enredo entre dous obxectos ou a cantidade de información sobre un obxecto almacenada de forma non local noutro.

