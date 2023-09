Investigadores de QUT lideran o proxecto de loita contra as pragas hortícolas

Os investigadores de QUT están a tomar o liderado dun proxecto de 9 millóns de dólares dirixido a pragas de insectos como parte da Fresh and Secure Trade Alliance (FASTA), unha iniciativa dirixida a protexer e aumentar as exportacións hortícolas de Australia. O proxecto, que se levará a cabo ao longo de oito anos, busca conseguir un comercio nacional e internacional seguro de produtos frescos, responder rapidamente aos problemas comerciais emerxentes e proporcionar novas ferramentas para a xestión de pragas da horticultura.

O equipo de investigación de QUT, composto por expertos en bioloxía, ciencia ambiental e agricultura, centrarase no estudo da fisioloxía do estrés dos insectos. Investigarán como responden as pragas de insectos aos tratamentos de estrés como a calor, o frío e os controis químicos. Ao examinar as respostas fisiolóxicas e xenéticas destas pragas, o equipo pretende obter coñecementos que poidan usarse para desenvolver tratamentos eficaces de desinfección de froitas e estratexias de xestión de pragas no campo.

As pragas de insectos representan un gran desafío para a industria hortícola de Australia, que afectan á produción e ao comercio tanto a nivel nacional como internacional. Para garantir que as exportacións de horticultura australianas estean libres de pragas, os socios comerciais requiren probas de tratamentos fitosanitarios eficaces, que teñen como obxectivo protexer as plantas e os produtos vexetais de pragas, enfermidades e contaminantes.

Ademais, o equipo de QUT contribuirá a outros nodos de investigación dentro de FASTA. Asistirán na vixilancia e diagnóstico de insectos pragas, desenvolverán novas estratexias de control e traballarán no cultivo de variedades vexetais resistentes ás moscas da froita.

Este proxecto de investigación colaborativo dirixido por investigadores de QUT é un paso importante para salvagardar as exportacións hortícolas de Australia, proporcionando aos produtores as ferramentas necesarias para xestionar as pragas de forma eficaz e garantir a limpeza e a saúde das plantas tanto para os mercados domésticos como internacionais.

