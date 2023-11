A NASA traballa para resolver o problema do escudo térmico antes da misión tripulada

A NASA está a atopar un desafío co escudo térmico da súa nave espacial Orión, que debe resolverse antes de que unha tripulación poida montar a bordo con seguridade. A axencia espacial espera levar uns meses máis para estudar completamente o rendemento do escudo térmico e atopar unha solución, segundo Jim Free, administrador asociado da Dirección de Misións de Desenvolvemento de Sistemas de Exploración da NASA.

Durante a reentrada da nave espacial Orión sen tripulación na súa misión anterior, observouse un rendemento inesperado do escudo térmico. Desprendeuse máis do material ablativo do escudo do previsto, causando preocupación pola seguridade das futuras misións tripuladas. A NASA lanzou unha investigación para comprender mellor este problema e planea proporcionar unha "resolución provisional da causa raíz" a finais da próxima primavera.

Mentres tanto, a NASA segue preparando a nave espacial para a misión Artemis 2, prevista para o lanzamento en novembro de 2024 cunha tripulación a bordo. O escudo térmico xoga un papel fundamental na protección dos astronautas das temperaturas extremas durante a reentrada á atmosfera terrestre. Se é necesario, a NASA está aberta a substituír compoñentes do escudo térmico ou a desfacer certos avances do hardware na nave espacial para solucionar o problema.

A tripulación da misión Artemis 2 fixo fincapé na importancia de garantir a preparación e seguridade da nave espacial antes do seu lanzamento. O astronauta da NASA Reid Wiseman, o comandante da misión, afirmou que non subirán a bordo de Orión ata que confíen na súa preparación.

Aínda que o impacto na data de lanzamento de Artemis 2 segue sendo incerto, a NASA segue comprometida a resolver o problema do escudo térmico para garantir a seguridade das súas misións tripuladas.