Nave Varda atascada en órbita, á espera da aprobación para regresar á Terra

Unha nave espacial comercial propiedade de Varda Space Industries, unha startup especializada na fabricación no espazo, estivo en órbita máis tempo do previsto mentres espera a aprobación do goberno para regresar á Terra cunha colección de especímenes farmacéuticos. O satélite foi lanzado o 12 de xuño co obxectivo inicial dunha misión dun mes para mostrar a tecnoloxía da compañía para producir materiais comerciais, especialmente produtos farmacéuticos, dentro dunha cápsula recuperable deseñada para devolver os produtos á Terra para a súa análise e uso comercial.

Non obstante, a recuperación da cápsula de Varda está actualmente en suspenso despois de que a Administración Federal de Aviación (FAA) e a Forza Aérea dos Estados Unidos denegasen a aprobación para a súa aterraxe nunha parte remota de Utah. A FAA afirmou que Varda lanzou o seu vehículo sen licenza de reentrada e non cumpría cos requisitos regulamentarios. Varda solicitou a reconsideración da decisión, actualmente pendente. A compañía tiña como obxectivo oportunidades de aterraxe a principios de setembro no campo de proba e adestramento de Utah, pero denegóuselle o permiso por problemas de seguridade.

Varda Space Industries asegurou que a súa nave espacial está en bo estado e "sa en todos os sistemas". Aínda que a nave está deseñada para permanecer en órbita durante un ano enteiro se é necesario, a compañía está a traballar activamente cos socios gobernamentais para traer a cápsula de volta á Terra o antes posible.

A Oficina de Operacións Espaciais Comerciais da FAA é responsable da licenza de operacións comerciais de lanzamento e reentrada. Non obstante, a axencia revisa principalmente as solicitudes de licenzas de lanzamento e as licenzas de reentrada son relativamente novas. A FAA ten licenciado 82 lanzamentos comerciais este ano, un aumento significativo con respecto a anos anteriores. O crecente número de lanzamentos comerciais está impulsado principalmente pola crecente cadencia de lanzamento de SpaceX. A FAA solicitou financiamento adicional para manter o ritmo da crecente industria espacial comercial.

As principais preocupacións da FAA ao revisar as solicitudes de licenza son a seguridade do público, o risco de danos á propiedade, as ameazas ambientais e as implicacións na seguridade nacional. Aínda que é raro que a FAA negue unha solicitude de licenza, os vehículos de reentrada aínda son relativamente pouco comúns. Só dúas empresas recibiron unha licenza de reentrada comercial da FAA ata a data.

Varda e a FAA estiveron en discusións sobre os plans da compañía de devolver regularmente cápsulas espaciais automatizadas á Terra e o seu impacto potencial no tráfico aéreo comercial.