Comprender aos demais a través das súas accións: un aspecto clave da cognición humana con implicacións para a IA

Cando observamos as accións de alguén, a nosa mente traballa rapidamente para descifrar as súas intencións. A investigación realizada por investigadores de percepción da Universidade Johns Hopkins arroxou luz sobre como as persoas poden entender o que outros están intentando aprender simplemente observando as súas accións. Este estudo innovador, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revelou un aspecto que moitas veces se pasa por alto da cognición humana, con implicacións significativas para o desenvolvemento de sistemas de intelixencia artificial (IA).

A diferenza de recoñecer accións pragmáticas, que implican predicir as accións inmediatas de alguén, o estudo centrouse nas "accións epistémicas". Estas accións realízanse cando alguén intenta reunir información ou aprender sobre o seu entorno. Aínda que investigacións anteriores demostraron que as persoas poden identificar con precisión as accións pragmáticas, pouco se sabía sobre como percibimos e entendemos as accións epistémicas.

Nunha serie de experimentos nos que participaron 500 participantes, os investigadores pedíronlles aos individuos que mirasen vídeos de persoas sacudíndo caixas. Os participantes puideron discernir os obxectivos do agitador, ben para determinar o número de obxectos dentro da caixa ou para determinar a forma dos obxectos, en cuestión de segundos. Esta capacidade de percibir as intencións doutra persoa a través das súas accións é á vez intuitiva e notable, destacando os complexos procesos cognitivos que a nosa mente realiza sen esforzo.

Estes achados teñen implicacións máis amplas para o campo do desenvolvemento da IA. Ao comprender como os humanos infiren os obxectivos doutra persoa mediante accións, os investigadores poden deseñar sistemas de IA que estean mellor equipados para interactuar e comprender o comportamento humano. Por exemplo, un asistente de robot alimentado por intelixencia artificial podería analizar as accións dun cliente e prever o que está a buscar, proporcionando un servizo máis personalizado e eficiente.

En estudos futuros, o equipo de Johns Hopkins planea investigar a distinción entre intención epistémica e intención pragmática. Tamén están interesados ​​en explorar cando estas habilidades de observación xorden no desenvolvemento humano e se se poden construír modelos computacionais para dilucidar aínda máis a relación entre as accións físicas e a intención epistémica.

Esta investigación non só proporciona información valiosa sobre a nosa comprensión da cognición humana, senón que tamén abre novas posibilidades para que a tecnoloxía da intelixencia artificial interprete eficazmente as accións e intencións humanas. Ao aproveitar este coñecemento, os futuros sistemas de IA poden facerse máis perceptivos e hábiles para comprender e responder ás necesidades e desexos humanos.

FAQs

P: Que son as accións pragmáticas e as accións epistémicas?

As accións pragmáticas refírese a accións que implican predicir as accións inmediatas dun individuo, mentres que as accións epistémicas realízanse cando alguén intenta reunir información ou aprender algo sobre o seu entorno.

P: Como realizaron os investigadores os seus experimentos?

Os investigadores pediron a 500 participantes que mirasen vídeos nos que alguén axitaba unha caixa. Os participantes puideron determinar se o agitador intentaba descubrir o número de obxectos dentro da caixa ou a forma dos obxectos.

P: Cales son as implicacións desta investigación para a IA?

Ao comprender como os humanos perciben e infieren as intencións dos demais mediante accións, os sistemas de IA poden deseñarse para comprender e interactuar mellor co comportamento humano. Por exemplo, un asistente de robot podería predecir con precisión o que un cliente está a buscar en función das súas accións.