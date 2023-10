O eclipse parcial de Lúa será visible na India do 28 ao 29 de outubro de 2023

By

Está previsto que se produza unha eclipse parcial de Lúa os días 28 e 29 de outubro de 2023, comezando a fase umbral nas primeiras horas do día 29. Esta eclipse será visible desde todas as partes da India ao redor da media noite. Espérase que a fase umbral da eclipse comece ás 01:05 IST do 29 de outubro e remate ás 02:24 IST. A duración da eclipse será de aproximadamente 1 hora e 19 minutos, cunha pequena magnitude de 0.126.

Esta eclipse lunar será visible en varias rexións do mundo, incluíndo o Océano Pacífico Occidental, Australia, Asia, Europa, África, o leste de América do Sur, o nordeste de América do Norte, o Océano Atlántico, o Océano Índico e o Océano Pacífico Sur.

É importante ter en conta que unha eclipse lunar ocorre un día de lúa chea cando a Terra se sitúa entre o Sol e a Lúa e os tres obxectos están aliñados. Unha eclipse total de Lúa ocorre cando a Lúa enteira queda baixo a sombra umbral da Terra, mentres que unha eclipse parcial de Lúa ocorre cando só unha parte da Lúa queda baixo a sombra da Terra.

Na India, a próxima eclipse lunar despois deste evento será o 07 de setembro de 2025, que será unha eclipse total de Lúa. A última eclipse lunar visible desde a India produciuse o 8 de novembro de 2022 e foi unha eclipse total.

