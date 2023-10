O eclipse parcial de Lúa ocorrerá do 28 ao 29 de outubro de 2023

Unha eclipse parcial de Lúa, tamén coñecida como Chandra Grahan, terá lugar do 28 ao 29 de outubro de 2023. A eclipse lunar comezará coa entrada da Lúa na penumbra a medianoite do 28 de outubro, e a fase umbral comezará no primeiras horas do día 29. Este evento celeste será visible desde todas as partes da India ao redor da media noite.

Debido á eclipse lunar, o Somnath Mandir e todos os mandirs do Shri Somnath Trust suspenderán as súas cerimonias de puja regulares o 28 de outubro despois do aarti do mediodía.

A eclipse será visible nunha vasta rexión que abrangue o Océano Pacífico Occidental, Australia, Asia, Europa, África, o leste de América do Sur, o nordeste de América do Norte, o Océano Atlántico, o Océano Índico e o Océano Pacífico Sur.

A fase umbral da eclipse comezará ás 01:05 IST do 29 de outubro e rematará ás 02:24 IST. A duración da eclipse será de 1 hora e 19 minutos, cunha magnitude moi pequena de 0.126.

Cabe destacar que a próxima eclipse lunar visible desde a India terá lugar o 07 de setembro de 2025 e será unha eclipse total de Lúa. A eclipse lunar anterior visible desde a India tivo lugar o 8 de novembro de 2022 e foi unha eclipse total.

Unha eclipse de Lúa ocorre nun día de lúa chea cando a Terra se sitúa entre o Sol e a Lúa e os tres obxectos alíñanse. Unha eclipse total de Lúa ocorre cando toda a Lúa entra na sombra umbral da Terra, mentres que unha eclipse parcial de Lúa ocorre cando só unha parte da Lúa cae baixo a sombra da Terra.

Fonte: DeshGujarat