O eclipse parcial de Lúa ocorrerá do 28 ao 29 de outubro de 2023

Está previsto que un evento celeste teña lugar os días 28 e 29 de outubro de 2023, xa que se espera que se produza unha eclipse parcial de lúa. Este evento, tamén coñecido como eclipse lunar penumbral, ocorre cando o sol, a terra e a lúa se aliñan de tal xeito que a terra proxecta unha sombra sobre a lúa, facendo que apareza máis escura.

Durante esta eclipse, só unha parte da lúa estará cuberta pola sombra da terra, o que provocará unha diminución parcial do seu brillo habitual. É importante ter en conta que este tipo de eclipse é diferente dunha eclipse total de Lúa, onde a lúa está completamente cuberta pola sombra da terra.

Espérase que a eclipse parcial de lúa se produza nun lapso de varias horas, e o pico de visibilidade ocorrerá a última hora da noite ou a primeira hora da mañá, dependendo da zona horaria do país. Na India, a eclipse comezará a noite do 28 de outubro e continuará na madrugada do 29 de outubro.

Os observadores da India terán a oportunidade de presenciar como a lúa perde gradualmente o seu brillo ao entrar na sombra da terra. Este fenómeno é un recordatorio dos incribles eventos celestes que ocorren no noso universo e presenta unha oportunidade única para os observadores das estrelas e os entusiastas da astronomía para observar e apreciar as marabillas do noso sistema solar.

É importante tomar as precaucións adecuadas ao observar a eclipse para protexer os ollos dos raios directos do sol. Recoméndase usar lentes de eclipse solar ou outros filtros solares aprobados para evitar calquera posible dano á vista.

Así que marca os teus calendarios para a fin de semana do 28 ao 29 de outubro de 2023 e tómate o tempo para presenciar a fascinante beleza dunha eclipse parcial de lúa. É unha oportunidade de conectar co mundo natural e marabillarse coas marabillosas marabillas que o noso universo ten para ofrecer.

