A sonda solar Parker da NASA observa unha potente expulsión de masa coronal

A sonda solar Parker da NASA pasou recentemente a través dunha poderosa eyección de masa coronal (CME) preto do Sol, proporcionando datos valiosos sobre como o plasma do Sol interactúa co po interplanetario. Este CME é un dos máis intensos xamais gravados. Por primeira vez, a sonda observou a interacción entre os CME e o po interplanetario, arroxando luz sobre un fenómeno que se teorizou hai dúas décadas pero que nunca antes se observara.

A análise dos datos recollidos pola sonda durante o voo foi publicada en The Astrophysical Journal. Os científicos que estudaron o CME concluíron que limpaba o po interplanetario ata unha distancia duns 6 millóns de quilómetros do Sol. Non obstante, o espazo que foi limpo pronto encheuse de máis po interplanetario.

A cámara Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) da Parker Solar Probe proporcionou unha vista do CME mentres a nave espacial pasaba por el. Inicialmente, a cámara captou unha visión pacífica do espazo profundo, pero axiña quedou ateigada de luz brillante a medida que atravesaban fíos de material.

A Parker Solar Probe estivo facendo descubrimentos importantes desde o seu lanzamento en 2018. En 2021, fixo o seu primeiro contacto directo coa coroa solar e estivo estudando o vento solar. Nomeado así en honor a Eugene Parker, quen teorizou a existencia do vento solar, a sonda completou o seu sexto sobrevoo de Venus en agosto de 2022 e seguirá reunindo novos coñecementos sobre a dinámica do Sol durante a súa misión en curso.

- A sonda solar Parker da NASA resolve un misterio de longa data sobre o Sol, NASA