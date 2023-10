Actitudes dos pais ante a participación na investigación xenómica para nenos sans

Un estudo recente explorou as actitudes dos pais cara á participación dos seus fillos sans na investigación xenómica e as súas expectativas para o retorno dos resultados. A investigación tiña como obxectivo comprender as opinións dos pais que participaban nunha rede de investigación de atención primaria e tiñan fillos sans. O estudo realizou entrevistas telefónicas semiestruturadas con 26 pais, analizando as transcricións temáticamente.

Das entrevistas saíron tres temas fundamentais. O primeiro tema foi a reciprocidade, onde os pais expresaron a preferencia por recibir resultados de inicio na infancia susceptibles de acción médica como un xesto recíproco para a súa participación na investigación. Tamén esperaban que se poñan en contacto co paso do tempo para obter información adicional ou actualizacións. O segundo tema explorou os impactos posteriores das probas xenéticas. Os pais tiñan esperanzas de futuros beneficios clínicos para os seus fillos, pero tamén estaban preocupados polo risco de discriminación xenética. Querían asegurarse de que participar na investigación xenómica non tivese consecuencias negativas para o futuro do seu fillo.

O terceiro tema foi o poder e o empoderamento. Algúns pais sentíronse empoderados ao participar na investigación xenómica, xa que lles permitía tomar medidas preventivas para o seu fillo e outros membros da familia. Virono como unha oportunidade para tomar decisións informadas e evitar posibles riscos para a saúde. Non obstante, outros pais dubidaron en limitar a autonomía do seu fillo participando en investigacións que poderían dar lugar a descubrir condicións médicas ou predisposicións xenéticas.

Comprender estas actitudes e expectativas pode axudar a informar os enfoques centrados nos participantes da investigación xenómica. Os investigadores poden considerar estas tensións á hora de deseñar estudos para optimizar a toma de decisións e a participación dos pais ao tempo que maximizan a utilidade dos resultados. Ademais, abordar as preocupacións relacionadas coa discriminación xenética e promover a autonomía na toma de decisións pode mellorar aínda máis a vontade dos pais de participar na investigación xenómica cos seus fillos sans.

Fontes:

Artigo orixinal: Non suministrado