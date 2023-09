Os parasitos manipulan as formigas para escalar as láminas de herba, descobren os científicos

Científicos do Departamento de Ciencias Vexetais e Ambientais da Universidade de Copenhague fixeron un descubrimento fascinante sobre as trematodas do fígado de lanceta, un tipo de parasito. Estes trematodos teñen a notable capacidade de controlar as formigas e facelos subir e baixar as follas de herba, o que aumenta as posibilidades de que os animais máis grandes os consuman.

O ciclo de vida dos trematodos do fígado de lanceta comeza cando os seus ovos son excretados polas vacas e acaban na herba. Os caracois inxiren estes ovos, onde se desenvolven en larvas e reprodúcense asexualmente. Os caracois responden á infestación formando quistes arredor dos vermes, que posteriormente son expulsados ​​como bolas de lodo. Sen que o saiban, as formigas consumen estas bólas de baba xunto coas larvas de vermes.

Unha vez dentro dunha formiga, as larvas migran ao estómago da formiga ou ao seu cerebro. Os que chegan ao cerebro toman o control, mandando á formiga que se suba a unha lámina de herba e se agarre a ela. Este comportamento fai que os animais máis grandes poidan inxerir accidentalmente a formiga e os seus parasitos. Dentro do hóspede final, os vermes maduran e poñen ovos no fígado do hóspede, completando o ciclo.

Os investigadores que estudaron formigas infectadas nos bosques de Bidstrup de Dinamarca descubriron que a temperatura xogaba un papel importante no comportamento das formigas. Nos días frescos, as formigas permanecían na herba, pero nos días máis cálidos descendían. Esta observación suxire que os vermes manipulan predominantemente as formigas durante a noite e a mañá. Os descubrimentos enfatizan a complexidade do comportamento do parasito e destacan a necesidade de máis investigacións nesta área.

Aínda que é raro, os humanos poden infectarse ocasionalmente por estes parasitos. Nestes casos, o fígado e os conductos biliares poden sufrir danos. Non obstante, é importante ter en conta que os humanos non son o hóspede principal dos trematodos do fígado de lanceta.

Fontes:

– Universidade de Copenhague, Departamento de Ciencias Vexetais e Ambientais

– Revista de ecoloxía do comportamento