O fósil de trilobites revela unha antiga dieta

Os investigadores fixeron un descubrimento innovador ao examinar os restos fosilizados dun trilobite do período Ordovícico. Usando a microtomografía de sincrotrón, un equipo de paleontólogos puido identificar a última comida do trilobite, que se mineralizou no seu estómago fósil. Esta é a primeira evidencia coñecida da dieta de trilobites e proporciona unha valiosa información sobre os hábitos alimentarios da antiga criatura.

O equipo identificou cunchas fragmentadas no estómago do trilobite, que determinaron que pertencían a varios organismos mariños como ostrácodos, hiolitos e bivalvos. Isto suxire que o trilobite era un alimentador non selectivo, consumindo calquera cousa o suficientemente pequena como para caber na súa boca ou que se rompía facilmente. Non obstante, os investigadores non poden confirmar se a comida estaba viva, morta ou unha combinación de ambos.

O fósil en cuestión é o de Bohemolichas incola, unha das máis de 20,000 especies de trilobites que existiron durante o seu reinado de 270 millóns de anos na Terra. O exemplar, que foi descuberto hai máis dun século, foi gardado no Museo de Buroslav Horák, na República Checa. O paleontólogo Petr Kraft, o autor principal do estudo, observara o fósil e o seu contido intestinal cando era neno, pero carecía da tecnoloxía para examinalo en detalle.

Os investigadores atribúen a preservación excepcional do trilobite ao estar engulido e sepultado por un fluxo de barro submarino. Esta circunstancia lembra a outro fósil notable, que presentaba un mamífero e un dinosauro de pico entrelazados entre si. Crese que o trilobite foi eliminado por outros alimentadores de fondo despois da súa morte, o que revela evidencias de intentos de excavación. Non obstante, estes carroñeros evitaron consumir o intestino do trilobite, posiblemente debido a condicións nocivas no tracto dixestivo.

Este fósil ofrece unha visión única da vida e da dieta dun trilobite, arroxando luz sobre o pasado antigo. A súa inmaculada conservación exemplifica o potencial de restos ben conservados para revelar información valiosa sobre especies extinguidas.

Fontes:

– Gizmodo: [título do artigo]

– Natureza: [título do traballo de investigación]