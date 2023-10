Máis do 40% das plataformas de xeo da Antártida perderon volume, advirten os científicos do aumento do nivel do mar

Os científicos revelaron que máis do 40% das plataformas de xeo da Antártida perderon volume nos últimos 25 anos, o que supón un risco significativo de aumento do nivel do mar. Crese que esta perda de volume de xeo é causada polo quecemento inducido polo home, xa que as plataformas de xeo actúan como estabilizadores cruciais para os enormes glaciares do continente.

As plataformas de xeo son extensións das capas de xeo que cobren a Antártida, flotando nos mares circundantes. Funcionan como "tapóns", que ralentizan o fluxo de xeo dos glaciares cara ao océano. A medida que estas plataformas de xeo se encollen, a estabilidade dos tapóns debilita, o que provoca unha maior perda de xeo dos glaciares.

O estudo, publicado na revista Science Advances, analizou máis de 100,000 imaxes de radar de satélite para avaliar a saúde das 162 plataformas de xeo da Antártida. Das 71 plataformas de xeo estudadas, o seu volume diminuíu entre 1997 e 2021. Este deterioro das plataformas de xeo contribuíu con aproximadamente seis milímetros ao aumento do nivel do mar global durante o período de estudo, segundo Benjamin Davison, o investigador principal da Universidade de Leeds. .

Aínda que a Antártida contribúe actualmente só un 6% ao aumento total do nivel do mar, existe a preocupación de que isto poida aumentar substancialmente se as plataformas de xeo continúan deteriorándose. Durante o cuarto de século que se analiza, aproximadamente 67 billóns de toneladas de xeo se filtraron ao océano, compensadas pola engadido de 59 billóns de toneladas, o que resultou nunha liberación neta de 7.5 billóns de toneladas de auga de fusión.

O estudo tamén destacou o impacto desigual en diferentes rexións da Antártida. No oeste da Antártida, as plataformas de xeo perderon volume debido á exposición a augas máis cálidas que as erosionaban desde abaixo. A fusión na base representou o 95% da perda neta de 1.9 billóns de toneladas de xeo só na plataforma de xeo occidental de Getz. O parto, o proceso no que se rompen anacos de xeo no océano, supuxo a perda restante.

Pola contra, as plataformas de xeo do leste da Antártida permaneceron estables ou experimentaron un crecemento, protexidas por unha banda de auga fría ao longo da costa que as protexeu das correntes máis cálidas. Non obstante, Anna Hogg, profesora da Universidade de Leeds e coautora do estudo, fixo fincapé no constante desgaste debido ao derretemento e o parto na rexión, o que proporciona máis probas do cambio climático da Antártida.

As implicacións do derretimento das plataformas de xeo esténdense máis alá do aumento do nivel do mar. Podería perturbar a circulación oceánica global, que xoga un papel crucial no transporte de nutrientes, calor e carbono. A auga doce engadida do xeo derretido pode diluír as augas densas e salgadas do Océano Austral, debilitando potencialmente a cinta transportadora do océano global e afectando a regulación climática global.

Son necesarias máis investigacións e seguimento das plataformas de xeo da Antártida para comprender as consecuencias a longo prazo do seu deterioro sobre os niveis do mar e a regulación climática global.

Fontes:

- Revista Science Advances

- Universidade de Leeds

-AFP