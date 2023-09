Un misterioso suceso cambiou o halo de materia escura da nosa galaxia, mostra o estudo

Un estudo recente suxire que unha gran mancha de materia escura invisible causou unha distorsión significativa na forma da nosa galaxia. Aínda que os científicos inicialmente crían que a Vía Láctea era un disco plano con dous brazos espirais, as medicións realizadas durante o século pasado revelaron unha curvatura inexplicable. A deformación prodúcese principalmente nos límites da galaxia, onde certas rexións se mergullan mentres que outras se acentúan, dándolle un aspecto de sombreiro esmagado.

As simulacións por ordenador realizadas por investigadores puideron revelar a causa deste fenómeno. As simulacións apuntan a un misterioso evento que interrompeu o aliñamento do halo invisible de materia escura da nosa galaxia. O estudo, publicado na revista Nature Astronomy o 14 de setembro, demostra probas convincentes de que a nosa galaxia está envolta nun halo de materia escura inclinado.

A materia escura é un tipo de materia esquivo que constitúe aproximadamente o 85% da materia total do universo. Aínda que non interactúa directamente coa luz e permanece invisible, pódense observar os seus efectos gravitatorios. A materia escura é a responsable de acelerar as estrelas a velocidades extraordinarias mentres orbitan arredor dos centros galácticos, distorsionando a luz estelar afastada e conformando o halo galáctico da Vía Láctea.

O halo galáctico refírese a unha vasta esfera de estrelas que flotan como follas nun estanque de materia escura, situado máis aló dos brazos espirais da Vía Láctea. Investigacións recentes empregando a sonda Gaia da Axencia Espacial Europea demostraron que as estrelas dentro do halo galáctico están peculiarmente desalineadas.

Nun intento de comprender as implicacións dun halo estelar desequilibrado para o halo da materia escura, os astrónomos utilizaron modelos informáticos para recrear unha galaxia nova que se asemella á Vía Láctea. O modelo incluía un halo de materia escura inclinado 25 graos en relación ao disco. Despois de simular a galaxia durante 5 millóns de anos, os investigadores descubriron que o seu modelo se asemellaba en gran medida á nosa propia galaxia.

A causa do desalineamento do halo de materia escura aínda non está clara. Non obstante, as simulacións realizadas polos investigadores suxiren que probablemente sexa o resultado dunha colisión masiva, que podería implicar outra galaxia en colisión coa nosa. Esta colisión puido provocar que o halo de materia escura se inclinase ata 50 graos cara arriba antes de descender lentamente ata a súa actual elevación de 20 graos.

