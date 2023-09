Asteroide Bennu: a nave espacial OSIRIS-REx da NASA está preto da entrega da mostra á Terra

A sonda OSIRIS-REx da NASA está de regreso á Terra cargando unha colección de anacos de asteroides do asteroide Bennu. A nave espacial foi lanzada en 2016 e pasou os últimos sete anos recollendo mostras da antiga pila de cascallos. Bennu ten unha pequena probabilidade de chocar coa Terra a finais do século XXII, polo que a NASA considerou que era un posible risco para a seguridade e enviou a OSIRIS-REx nesta misión. Está previsto que a nave espacial entregue as mostras ao campo de probas de Dugway do Departamento de Defensa en Utah o 22 de setembro de 24.

Dante Lauretta, o investigador principal da misión OSIRIS-REx, confirmou que a nave espacial está en bo estado de saúde e lista para a entrega da mostra. Realizáronse extensas sesións prácticas para garantir o correcto manexo das mostras unha vez que chegan á Terra. Os equipos de recuperación pasaron por varios escenarios, incluíndo atopar a cápsula boca abaixo ou nunha poza de auga. O obxectivo é ter todos os procedementos programados para garantir unha recuperación fluida e exitosa.

A cápsula que contén as mostras será recollida por un helicóptero e transportada a unha sala limpa especialmente creada dentro do campo de proba e adestramento de Utah. Desde alí, será transportado en avión ata o Johnson Space Center da NASA en Houston, onde se someterá a máis análises.

A cantidade exacta de material de asteroide recollido por OSIRIS-REx é incerta debido a un erro de medición. O equipo estima que a nave obtivo entre 5.26 e 12.34 onzas (149 a 350 gramos) de Bennu, superando o requisito da misión de 60 gramos (2.1 onzas).

Dante Lauretta, que leva 20 anos implicado no proxecto OSIRIS-REx, expresou a súa ilusión por ver finalmente as mostras. Describiuno como unha experiencia surrealista e a culminación de anos de duro traballo. A análise das mostras proporcionará información valiosa sobre os primeiros días da formación do sistema solar e podería revelar pistas sobre a orixe da vida na Terra.

