Cápsula OSIRIS-REx da NASA para entregar mostras de asteroides prístinos á Terra

A misión histórica da NASA, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), está preparada para entregar as primeiras mostras de asteroides prístinos á Terra o domingo pola mañá. A sonda OSIRIS-REx liberará unha cápsula que contén mostras do asteroide Bennu próximo á Terra. Espérase que a cápsula toque suavemente baixo os paracaídas no campo de probas e adestramento de Utah do Departamento de Defensa e no campo de probas de Dugway.

Podes ver a cobertura en directo do desembarco na canle de YouTube da NASA ou en Space.com. A cobertura comezará ás 10 da mañá EDT.

OSIRIS-REx lanzouse en setembro de 2016 e chegou a Bennu, un asteroide potencialmente perigoso, en decembro de 2018. A sonda pasou os seguintes 22 meses investigando o asteroide, establecendo un novo récord para o corpo máis pequeno xamais orbitado por unha nave espacial.

En outubro de 2020, OSIRIS-REx recolleu con éxito unha mostra da superficie de Bennu, capturando aproximadamente 8.8 onzas (250 gramos) de terra e grava. A cantidade exacta determinarase unha vez que o equipo da misión abra a cápsula de mostra da sonda.

Despois do aterrizaje, a mostra será transportada ao Centro Espacial Johnson da NASA en Houston para a súa conservación e almacenamento. Científicos de todo o mundo terán acceso á mostra para posterior estudo. Esperan obter información sobre os primeiros días do sistema solar e investigar a presenza de moléculas orgánicas que conteñen carbono que puideron contribuír á orixe da vida na Terra.

Ademais deste fito, a sonda OSIRIS-REx continuará coa súa misión estendida chamada OSIRIS-APEX. Viaxará ata o potencialmente perigoso asteroide Apophis, cunha chegada prevista en 2029.

Esta misión supón un logro significativo para a NASA, que abre novas posibilidades para comprender as orixes do noso sistema solar e o potencial de vida máis aló da Terra.

Fontes:

- O OSIRIS-REx da NASA traerá mostras de asteroides á Terra en 5 pasos non tan fáciles

– Fonte: NASA