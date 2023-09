A sonda OSIRIS-REx da NASA fai a corrección final de rumbo antes de devolver a mostra de asteroide á Terra

By

A sonda OSIRIS-REx da NASA realizou con éxito a súa última manobra de corrección da traxectoria, achegándoa un paso máis á entrega da súa mostra de asteroide á Terra o 24 de setembro. A sonda executou unha breve queima do motor o domingo, o que provocou un cambio de velocidade de 7 polgadas (17.8 centímetros) por minuto. Esta manobra axustou o lugar de aterraxe da cápsula de mostra, movéndoa ao leste case 8 millas (12.5 quilómetros) dentro da zona de aterraxe predeterminada no campo de proba e adestramento de Utah do Departamento de Defensa.

Esta manobra de corrección seguiu a unha manobra crucial para fixar o rumbo o 10 de setembro, que tiña como obxectivo soltar a cápsula de mostra o 24 de setembro a unha altitude de 63,000 millas (102,000 km) sobre a Terra. Actualmente, a sonda está a aproximadamente 1.8 millóns de quilómetros de distancia da Terra e achégase a unha velocidade duns 2.8 km/h (14,000 mph).

A misión OSIRIS-REx, que se lanzou en setembro de 2016 cun orzamento de 1 millóns de dólares, foi enviada para estudar o asteroide Bennu, próximo á Terra. Despois de anos de observación, recolleu con éxito unhas 8.8 onzas (250 gramos) de material da superficie de Bennu en outubro de 2020.

Ao seu regreso á Terra, a mostra será entregada ao Johnson Space Center da NASA en Houston, onde será comisariada e almacenada. Algúns dos materiais de asteroides distribuiranse a científicos de todo o mundo para estudar o sistema solar primitivo e o papel potencial de asteroides ricos en carbono como Bennu na aparición da vida na Terra. Os científicos cren que estes asteroides puideron levar á Terra compostos orgánicos, bloques de construción esenciais para a vida, a través de impactos antigos.

Mentres a cápsula de retorno diríxese á Terra, a principal nave espacial OSIRIS-REx continuará coa súa misión. Proseguirá cara a outro asteroide potencialmente perigoso, Apophis, nunha misión estendida coñecida como OSIRIS-APEX, prevista para 2029.

