Comprensión do comportamento dos electróns en sales fundidas para reactores nucleares avanzados

Investigadores do Laboratorio Nacional de Oak Ridge do Departamento de Enerxía e da Universidade de Iowa lograron avances significativos na comprensión de como interactúan os electróns coas sales fundidas nos reactores nucleares avanzados. Ao simular computacionalmente a introdución dun exceso de electrón no sal de cloruro de cinc fundido, os científicos puideron identificar tres estados que o electrón pode asumir.

No primeiro escenario, o electrón pasa a formar parte dun radical molecular que comprende dous ións de cinc. No segundo escenario, o electrón localízase nun único ión cinc. No terceiro escenario, o electrón deslocalízase e espállase de forma difusa sobre múltiples ións de sal. Estes achados son cruciais para predicir o impacto da radiación no rendemento dos reactores alimentados con sal.

Os reactores de sal fundida estanse a considerar como un proxecto potencial para futuras centrais nucleares. Polo tanto, comprender como reaccionan os sales fundidos ante unha radiación elevada é de suma importancia. Os investigadores pretendían arroxar luz sobre o comportamento dun electrón en contacto cos ións que constitúen un sal fundido.

Aínda que o estudo non responde a todas as preguntas, proporciona un punto de partida crucial para unha investigación posterior sobre a interacción entre electróns e sales fundidas. Os investigadores tamén cren que as tres especies identificadas formadas polos electróns a curto prazo poderían reaccionar para formar outras máis complexas durante períodos máis longos.

O estudo, titulado "Son as sales fundidas a alta temperatura reactivas co exceso de electróns? Case of ZnCl2”, publicouse en The Journal of Physical Chemistry B. Seleccionouse como ACS Editors' Choice, indicando o seu potencial para un amplo interese público.

Esta investigación levouse a cabo como parte do Centro de Investigación da Fronteira Enerxética (MSEE EFRC) do DOE, dirixido polo Laboratorio Nacional de Brookhaven. O equipo de investigación planea seguir investigando os efectos da radiación noutros sistemas salinos. A súa investigación computacional realizouse nas instalacións dos usuarios do DOE, incluíndo o Compute and Data Environment for Science do Oak Ridge National Laboratory e o National Energy Research Scientific Computing Center do Lawrence Berkeley National Laboratory.

Comprender o comportamento dos electróns en sales fundidas é fundamental para o avance dos reactores de sales fundidas. Axuda a garantir a seguridade e a eficiencia destes reactores, que se consideran unha opción prometedora para a futura xeración de enerxía nuclear.

Fontes:

– Lawrence Bernard, ORNL