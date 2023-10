A chuvia de meteoros das oriónidas: un evento celeste espectacular

By

A choiva de meteoros das Oriónidas, descrita pola NASA como unha das chuvias máis fermosas do ano, está previsto que pique nos próximos días. Coñecidos polo seu brillo e velocidade, os meteoros das Oriónidas viaxan a unha sorprendente velocidade de 148,000 millas por hora ou 41 millas por segundo. Algúns destes meteoros deixan tras de si trens brillantes feitos de restos, o que engade o esplendor da exhibición celeste.

Segundo a NASA, os meteoros estarán enmarcados por algunhas das estrelas máis brillantes do ceo nocturno, proporcionando un pano de fondo espectacular para os observadores. A chuvia comezou o 26 de setembro e continuará ata o 22 de novembro, pero agárdase o pico para o 21 de outubro. Durante este tempo, os espectadores en ceos sen lúa poden esperar ver uns 23 meteoros por hora.

A choiva de meteoros Oriónidas ocorre anualmente cando a Terra atravesa unha zona do espazo chea de restos do cometa Halley. Estes restos, formados por partículas de po procedentes do cometa, son os responsables das raias de luz que se ven como meteoros cando chocan coa atmosfera terrestre.

Para observar a choiva de meteoritos das Oriónidas, é mellor atopar un lugar lonxe das fontes de luz. Os ollos tardan aproximadamente 30 minutos en adaptarse á escuridade, o que permite unha mellor visibilidade dos meteoros. No hemisferio norte recoméndase deitarse de costas cos pés orientados ao sueste, mentres que no hemisferio sur recoméndase apuntar os pés cara ao nordeste.

Localizar a constelación de Orión, da que deriva o nome da choiva de meteoros, guiará aos observadores ao punto radiante do ceo. Non obstante, para unha vista máis espectacular, o mellor é mirar polo menos entre 45 e 90 graos de distancia de Orión, xa que isto fará que os meteoros parezan máis longos e impresionantes.

Despois de outubro, os entusiastas da astronomía poden esperar a choiva de meteoros das Leónidas en novembro. As Leónidas, causadas polos restos do cometa Tempel-Tuttle, solaparanse brevemente coas Oriónidas antes de alcanzar o seu punto máximo o 18 de novembro.

A beleza das choivas de meteoritos reside na marabilla de presenciar obxectos celestes interactuando coa atmosfera terrestre. Serve como un recordatorio da inmensidade e magnificencia do noso universo. Entón, marca os teus calendarios e prepárate para sorprenderte co esplendor da choiva de meteoritos das Oriónidas.

Definicións:

Choiva de meteoros oriónidas: choiva anual de meteoros que se produce cando a Terra atravesa o rastro de escombros deixado polo cometa Halley.

Cometa Halley: un famoso cometa periódico que tarda aproximadamente 76 anos en orbitar arredor do Sol.

Punto radiante: o punto do ceo do que parecen orixinarse os meteoros nunha choiva de meteoros.

Fontes:

- NASA

- Sociedade Americana de Meteoritos