Prepárate para a choiva de meteoritos oriónides

Os observadores do ceo teñen un deleite este mes xa que a choiva anual de meteoros Oriónidas alcanza o seu pico. Este evento celeste, que produce ata 25 meteoros por hora, deslumbrará aos observadores das estrelas na noite do sábado e na madrugada do domingo. As Oriónidas son especialmente especiais porque os meteoros son en realidade fragmentos do cometa Halley, coñecido como cometa 1P/Halley.

O cometa Halley é un cometa famoso que só se pode ver dende a Terra cada 75 a 76 anos. Non obstante, a choiva de meteoros Oriónidas ofrece unha oportunidade para que as persoas poidan presenciar un anaco da historia deste cometa anualmente. Mentres o cometa Halley orbita ao redor do sol, deixa un rastro de restos ao seu paso. Cando a Terra pasa por estes restos, entran na nosa atmosfera a velocidades incribles.

A doutora Minjae Kim, investigadora da Universidade de Warwick, explica que a choiva de meteoros Oriónidas ocorre entre o 2 de outubro e o 7 de novembro, co seu pico na noite do 20 ao 22 de outubro. Non obstante, a chuvia pódese observar antes e despois das datas punta. Esta ducha non só é coñecida pola súa beleza senón tamén pola súa conexión co cometa Halley.

Para presenciar a choiva de meteoritos das Oriónidas, só necesitas un ceo despexado, paciencia e un lugar lonxe da contaminación lumínica. Os meteoros serán visibles a simple vista en todas as partes do ceo, converténdoo nun evento visible a nivel mundial. Tanto se estás no hemisferio norte como no sur, podes gozar deste espectáculo celeste ata o 7 de novembro.

Entón, se perdeches o "evento único na vida" de ver o cometa Halley, non te preocupes. A choiva de meteoros das Oriónidas ofrece unha oportunidade única de presenciar os restos que deixou este famoso cometa e gozar da beleza do ceo nocturno.

Fontes:

- Nina Massey, correspondente científica de PA