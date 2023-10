A chuvia de meteoritos de Orión alcanzará o seu máximo o 21 de outubro: como experimentala

A choiva de meteoros das Oriónidas, que se está a producir actualmente e que se prolongará ata o 7 de novembro, chegará pronto ao seu pico o 21 de outubro. Este evento celeste anual ofrece unha espectacular exhibición de estrelas fugaces que iluminan o ceo nocturno. A chuvia orixínase a partir dos restos do cometa Halley, un famoso cometa que orbita ao redor do sol cada 75-76 anos.

As orixes da choiva de meteoros poden remontarse aos pequenos fragmentos que se separan do cometa Halley mentres viaxa polo espazo. Estes fragmentos forman un rastro de restos de po e xeo, que finalmente entran na atmosfera terrestre a unha velocidade sorprendente de aproximadamente 41 millas por segundo. Cando estas partículas chocan coa atmosfera terrestre, arden debido á fricción co aire, creando as raias luminosas de luz que caracterizan as choivas de meteoritos.

O cometa Halley dá lugar a non unha, senón dúas choivas de meteoros anuais. Isto ocorre porque a órbita do cometa se cruza estreitamente coa órbita terrestre en dous puntos diferentes. O primeiro punto leva á choiva de meteoros Eta Aquarids a principios de maio, mentres que o segundo punto prodúcese agora, entre mediados e finais de outubro, producindo a choiva de meteoros Oriónidas.

Para presenciar esta deslumbrante exhibición, non se precisa ningún equipamento especial. A simple vista é suficiente para ver as estrelas fugaces. Un aliñamento celeste favorable este ano significa que a lúa non interferirá coa experiencia visual durante as primeiras horas previas ao amencer. Para aqueles que residen nos hemisferios norte e sur, haberá moitas oportunidades de ver a choiva de meteoritos.

Algúns lugares recomendados para gozar da choiva de meteoritos das Oriónidas son Nova York, Miami, Los Ángeles, Atlanta e o norte de California. Espérase que estes lugares teñan condicións de visualización favorables, cunha cuberta de nubes mínima e unha contaminación lumínica limitada.

Para optimizar a experiencia de visualización, busca unha zona exterior pouco iluminada lonxe das farolas e da iluminación residencial. Orientate cara ao sueste (para os do hemisferio norte) ou ao nordeste (para os do hemisferio sur). Leva aproximadamente 30 minutos mirando cara arriba para o ceo para que os ollos se axusten e detecten meteoros. Para saborear plenamente a choiva de meteoros, aconséllase evitar centrarse unicamente no punto radiante das Oriónidas, a estrela Betelgeuse.

Entón, marca os teus calendarios para o pico da choiva de meteoritos de Oriónidas o 21 de outubro e prepárate para un espectáculo celeste impresionante que só a natureza pode ofrecer.

Definicións:

– Chuvia de meteoros: eventos celestes caracterizados por unha abundancia de meteoros que aparecen no ceo nocturno durante un período relativamente curto. Os meteoros, tamén coñecidos como "estrelas fugaces", materialízanse cando as partículas de cometas ou asteroides entran na atmosfera terrestre e se vaporizan debido á fricción.

– Cometa Halley: un cometa famoso que orbita ao redor do sol cada 75-76 anos. Dá lugar a dúas choivas de meteoros anuais: as Eta Aquarids a principios de maio e a choiva de meteoros das Oriónidas en outubro.

Fontes:

- Ningunha