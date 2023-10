A chuvia de meteoros das oriónidas: un evento celeste espectacular

By

A choiva de meteoros das Oriónidas, un dos eventos celestes máis esperados do ano, será visible esta noite mentres a Terra atravesa os restos deixados polo cometa Halley. Esta choiva anual de meteoros recibe o nome da constelación de Orión, xa que os meteoros parecen irradiarse desde este punto particular do ceo.

As Oriónidas son coñecidas polos seus meteoros rápidos e brillantes, polo que son unha vista fascinante para os observadores do ceo e os entusiastas. Este ano, espérase que a chuvia pique entre a media noite e o amencer, o que ofrece unha ampla oportunidade de presenciar a chuvia de meteoros en todo o seu esplendor.

Para apreciar plenamente a beleza das Oriónidas, busca un lugar lonxe das luces da cidade cunha vista clara do ceo. Déitete ou senta comodamente, permitindo que os teus ollos se axusten á escuridade e deixa que comece o espectáculo. Os meteoros poden aparecer en calquera parte do ceo, polo que é importante ter un amplo campo de visión.

Aínda que a choiva de meteoritos das Oriónidas é un evento anual, a súa intensidade pode variar dun ano a outro. Isto débese ao cambio de posición da Terra e do cometa Halley nas súas respectivas órbitas. Algúns anos, a chuvia pode producir meteoros máis visibles, mentres que noutros anos, a visualización pode ser menos impresionante. Non obstante, independentemente da intensidade, calquera oportunidade de presenciar unha choiva de meteoritos é unha experiencia única e impresionante.

Lembra que a paciencia é fundamental cando observas choivas de meteoritos. Pode que os teus ollos se axusten e os meteoros fagan a súa aparición. Entón, instálate e goza da maxia do ceo nocturno, mentres fugaces raias de luz adornan o ceo enriba.

Fontes:

- "As Oriónidas" - TimeandDate.com

– “Choiva de meteoritos de oriónidas” – NASA