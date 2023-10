A chuvia de meteoros das oriónidas: un espectáculo espectacular no ceo nocturno

O outono trae non só temperaturas máis frescas, senón tamén a oportunidade de presenciar unha impresionante exhibición de fogos artificiais da natureza: a chuvia de meteoritos de Orión. Procedente do famoso cometa Halley, esta choiva de meteoros ilumina o ceo nocturno cada outubro, cautivando aos observadores do ceo polo hemisferio norte.

Aínda que o cometa Halley só é visible para a Terra unha vez cada 76 anos, temos o privilexio de atravesar o seu po de cometa todos os anos entre setembro e novembro. Este fenómeno celeste produce a deslumbrante chuvia de meteoros das Oriónidas, que recibe o nome da constelación de Orión, que aparece como o punto radiante destes meteoros.

Este ano, o pico de actividade da chuvia de meteoros oriónidas espérase o 21 de outubro, que ofrece a mellor oportunidade de presenciar a impresionante exhibición. Estes meteoros son coñecidos pola súa excepcional velocidade, que atravesan a nosa atmosfera a unha sorprendente velocidade de 41 millas por segundo. A gran velocidade das Oriónidas adoita producir raias de luz coloridas coñecidas como "trens" que se poden observar durante varios segundos ou mesmo minutos.

Ademais da súa velocidade, as Oriónidas tamén son coñecidas por producir bólas de lume, que son intensas explosións de luz. A pesar do pico de actividade que se produciu o 21 de outubro, os entusiastas do ceo poden comezar a observar as Oriónidas despois da medianoite de finais de setembro, e a chuvia pódese ver ata finais de novembro.

Non obstante, as condicións de visualización para o pico deste ano poden non ser ideais para todos. Espérase que partes de Texas, o sueste, o nordeste, o noroeste do Pacífico e o medio oeste teñan ceos nubrados, o que dificulta a visibilidade. Por outra banda, os do suroeste, as chairas do sur, o Atlántico medio e o centro e o sur da Florida teñen unha mellor previsión con menos nubes que obstaculizan a vista.

Aínda que a Lúa chea de case un 40 % na noite do pico pode roubar parte do espectáculo, os días previos ao 21 de outubro ofrecen unha excelente oportunidade para ver estrelas fugaces. A esvelta lúa crecente dos días 18 e 19 de outubro proporcionará mellores condicións de visualización.

Entón, colle unha manta, atopa un lugar cómodo baixo o ceo nocturno e prepárate para deixarte hipnotizar polo espectáculo cósmico que é a chuvia de meteoros oriónidas. Presenciar estas exhibicións celestes é un recordatorio da gran beleza e marabilla que existe máis aló do noso mundo.

Definicións:

– Chuvia de meteoros: un evento celeste onde numerosos meteoros (ou estrelas fugaces) parecen irradiarse dende un só punto do ceo.

– Cometa Halley: cometa periódico que orbita arredor do Sol aproximadamente unha vez cada 76 anos. É coñecido polo seu aspecto distintivo e foi visto por última vez desde a Terra en 1986.

