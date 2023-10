Prepárate para a choiva de meteoritos oriónides este fin de semana

Non te perdas a espectacular choiva de meteoritos das Oriónidas que se celebra esta fin de semana. Espérase que a chuvia pique ás 8 horas ET do domingo, pero os meteoros visibles atravesarán o ceo durante todo o fin de semana a un ritmo de 10 a 20 por hora. O mellor momento para detectar un meteoro será nas primeiras horas da mañá, cando o radiante, ou o punto onde parecen orixinarse os meteoros, está no seu máximo.

Para ter a mellor oportunidade de detectar un meteoro, os expertos suxiren saír ao aire libre durante polo menos 10 a 20 minutos antes de observar as estrelas para que os teus ollos se axusten á pouca luz. Tamén é ideal para atopar un lugar lonxe da contaminación lumínica cunha vista clara do ceo escuro.

A choiva de meteoros Oriónidas é causada polos restos do cometa Halley, un dos cometas máis famosos. Aínda que o cometa non será visible ata 2061, deixa un rastro de restos que atravesa a Terra cada ano, dando lugar ás Oriónidas. Os grans de po do cometa viaxan rapidamente e vaporizan cando entran na atmosfera, creando raias brillantes que se ven como meteoros. As Oriónidas son coñecidas polo seu brillo e movemento rápido.

Despois do pico das Oriónidas, aínda quedan outras cinco choivas de meteoros por capturar este ano, incluíndo as Táuridas do Sur, Táuridas do Norte, Leónidas, Xemínidas e Úrsids. Ademais, quedan tres lúas cheas en 2023: a lúa do cazador, a lúa de castor e a lúa fría.

Esta fin de semana é a oportunidade perfecta para presenciar a beleza do universo e admirar as marabillas celestes que hai enriba. Non te perdas a choiva de meteoros das Oriónidas, unha exhibición abraiante que nos lembra as orixes antigas do noso sistema solar.

