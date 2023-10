Prepárate para a espectacular chuvia de meteoritos de oriónidas este fin de semana

Se buscas un espectáculo celeste abraiante, non esquezas botar a vista esta fin de semana para ver a choiva de meteoritos das Oriónidas. A chuvia está programada para alcanzar o pico ás 8 horas ET do domingo, pero pódense ver meteoros visibles cruzando o ceo durante todo o fin de semana, cunha taxa de 10 a 20 meteoros por hora. Este evento astronómico pódese presenciar desde calquera parte do mundo durante a noite.

Para maximizar as súas posibilidades de detectar un meteoro, recoméndase saír á primeira hora da mañá. O radiante, que é o punto de onde parecen orixinarse os meteoros, terá o seu máximo ao redor das 2 da mañá en calquera zona horaria. Non obstante, a doutora Ashley King, investigadora de ciencias planetarias do Museo de Historia Natural de Londres, suxire que os meteoros comezarán a aparecer en canto faga noite.

Un factor a ter en conta é a fase da lúa durante este evento. Esta fin de semana, a lúa estará na súa fase de primeiro trimestre e poñerase preto da medianoite. Segundo a American Meteor Society, a luminosidade da lúa pode interferir lixeiramente coa visibilidade dos meteoros. King aconsella esperar a que se poña a lúa para obter condicións óptimas de visualización. Aínda que esteas nunha cidade con contaminación lumínica, aínda deberías poder ver algúns meteoros con un pouco de paciencia.

A choiva de meteoros Oriónidas ocorre anualmente cando a Terra atravesa os restos deixados polo cometa Halley. Cando os fragmentos entran na atmosfera terrestre, crean raias de luz deslumbrantes no ceo. Esta choiva de meteoros recibe o nome da constelación de Orión, desde onde parecen irradiar os meteoros.

Non perdas esta oportunidade de presenciar a fermosa exhibición de fogos artificiais da natureza. Busca un punto escuro lonxe das luces da cidade, déixate e goza do fascinante espectáculo creado pola choiva de meteoritos Oriónidas.

Fontes:

- EarthSky

- Sociedade Americana de Meteoritos