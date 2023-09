Comprender a transición da conduta espontánea a intencional nos bebés

Investigadores da Florida Atlantic University arroxaron luz sobre o proceso de como os bebés pasan de comportamento espontáneo a intencional. A través dun estudo centrado en bebés humanos, os científicos descubriron que cando os bebés se decataron de que as súas accións facían que se movese un móbil, cada vez se estimulaban máis para moverse, o que resultaba nun bucle de retroalimentación positiva.

O estudo consistiu en amarrar os pés dos bebés a un móbil para bebés montado nun berce. Cada movemento dos pés dos bebés facía que o móbil se movese, o que á súa vez estimulaba que os nenos se movesen aínda máis. Este feedback positivo destacou a relación causa-efecto entre o bebé e o móbil. Os investigadores observaron que o momento da realización, marcado por un aumento brusco da taxa de movemento infantil, representou o "nacemento da axencia".

Ao medir os movementos tanto dos bebés como do móbil, os investigadores descubriron características dinámicas e coordinativas deste momento. O estudo marcou a "axencia" como unha propiedade emerxente do acoplamento funcional do organismo e o medio. Suxeriu que a axencia emerxe a través dun proceso de autoorganización caracterizado polo movemento e a quietude, proporcionando información significativa aos bebés mentres exploran o mundo.

Scott Kelso, o autor principal do estudo, destacou que os bebés son capaces de facer que as cousas sucedan intencionadamente mediante a dinámica de coordinación do movemento e a quietude. O estudo tamén fixo fincapé en que o descubrimento impulsado pola axencia ten características observables, que foron identificadas a través dos distintos clústeres no momento e grao de explosión de actividade infantil detectada.

Esta investigación engádese á nosa comprensión do desenvolvemento precoz do comportamento intencional en humanos. Suxire que desde pequenos, os bebés son capaces de recoñecer os poderes causais dentro do seu entorno e navegar polo mundo con intencionalidade.

Fontes:

- Universidade Atlántica da Florida

– O estudo publicado na revista Developmental Science