Un novo mosaico revela un detalle sen precedentes do cráter Shackleton no polo sur da Lúa

A NASA publicou unha nova imaxe en mosaico do cráter Shackleton, un cráter de impacto sombreado permanentemente situado no polo sur da Lúa. Esta imaxe, creada pola Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) e os equipos de ShadowCam, ofrece unha vista rara e detallada do cráter.

O LROC, que leva orbitando a Lúa desde 2009, e a ShadowCam, un instrumento a bordo da nave espacial Danuri, do Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, lanzado en agosto de 2022, teñen cada un as súas características únicas para ver a Lúa. O LROC está deseñado para funcionar en condicións de pouca luz, pero ten unha capacidade limitada para fotografar áreas sombreadas que nunca reciben luz solar directa. Por outra banda, a ShadowCam é 200 veces máis sensible á luz que a LROC, e depende da luz solar reflectida nas características xeolóxicas da Lúa ou da Terra para capturar imaxes en rexións pouco iluminadas.

O mosaico recente foi creado combinando imaxes destas dúas cámaras, o que permite unha visión completa das partes máis brillantes e escuras da Lúa. O cráter Shackleton, caracterizado polo seu chan permanentemente sombreado, está parcialmente iluminado polo sol en tres puntos do seu bordo durante máis do 90% do ano, debido á lixeira inclinación do eixe da Lúa. Crese que estas rexións sombreadas poderían albergar depósitos de xeo de auga, un recurso inestimable para futuras misións tripuladas á Lúa.

A NASA tamén destacou que estas rexións altamente iluminadas do cráter Shackleton poderían usarse para aproveitar a enerxía solar para un campamento base durante futuras misións, con viaxes ás rexións sombreadas para investigar o cráter de baixa temperatura. Ademais, o polo sur lunar ofrece unha comunicación constante coa Terra, polo que é un lugar ideal para a exploración.

A publicación desta imaxe detallada do cráter Shackleton proporciona aos investigadores información valiosa e unha mellor comprensión da xeoloxía da Lúa. Tamén abre o camiño para a futura exploración e utilización dos recursos da Lúa por misións humanas.

Fontes:

- NASA