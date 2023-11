O fascinante mundo dos cometas e dos asteroides

Cometas e asteroides, dous corpos celestes intrigantes que cautivaron a científicos e astrónomos durante séculos. Estes fragmentos de rocha e xeo ofrécennos información valiosa sobre a historia e composición do noso sistema solar. Neste artigo, afondaremos nos diversos aspectos dos cometas e asteroides, arroxando luz sobre as súas orixes e o valioso coñecemento que posúen.

Os cometas, coñecidos a miúdo como "bolas de neve sucias", son corpos xeados que orbitan arredor do sol. Constan dun núcleo sólido rodeado por un coma brillante e unha cola. A medida que o cometa se achega ao sol, a calor provoca a vaporización dos xeos, creando o coma e a cola que dan aos cometas o seu aspecto fascinante. Aínda que os cometas están compostos principalmente de xeo de auga, tamén conteñen outras substancias volátiles como dióxido de carbono, metano e amoníaco.

Os asteroides, pola súa banda, son restos rochosos que sobran da formación temperá do sistema solar. Varían en tamaño, dende pequenas pedras ata xigantescas masas de varios centos de quilómetros de diámetro. A maioría dos asteroides atópanse no cinto de asteroides, unha rexión situada entre as órbitas de Marte e Xúpiter. Non obstante, algúns asteroides teñen órbitas excéntricas que os achegan á Terra, o que os converte en obxectivos potenciais para futuras exploracións.

